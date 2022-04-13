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13 Nis 2022 - 22:18

Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Aldatıldığını Fark Etti! Somer Defteri Kapandı; “Kartal” Defteri Açılıyor! Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan için Somer defteri kapandı! Aldatıldığını sonunda anlayan Türkan; yeni sevgilisi olacak olan “Kartal” defterini açtı! Gündemi sallayan bu durum sonrasında ağızlarda açık kaldı! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor?