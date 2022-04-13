Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Aldatıldığını Fark Etti! Somer Defteri Kapandı; “Kartal” Defteri Açılıyor! Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan için Somer defteri kapandı! Aldatıldığını sonunda anlayan Türkan; yeni sevgilisi olacak olan “Kartal” defterini açtı! Gündemi sallayan bu durum sonrasında ağızlarda açık kaldı! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Salı akşamlarını sallayan Üç Kız Kardeş dizisinde Somer ve Türkan’ın aşkı büyük bir heyecanla beklenirken; bittiğinin görülmesi dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.