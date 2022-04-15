Kerem Bürsin Nikah Tarihini Aldı Resmen Aldı! Evleneceği Ortaya Çıktı! Hande Erçel Mazi Oldu; Sosyal Medya Yıkılıyor! “Hande Ağlayarak Günlüğüne Yaz!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin’in evleneceği gündeme bomba gibi düştü. Nikah tarihini aldıkları konuşulan Kerem Bürsin ve yeni sevgilisi, şok etkisi yarattı! Hande Erçel’in mazi olduğu bir kez daha gündeme gelince; sosyal medya yıkıldı. Birçok kişi ise “Hande ağlayarak günlüğüne yaz” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin uzun bir süre aşk yaşamışlardı. Yakın zamanda ayrılık kararı alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, birlikte oldukları görselleri kaldırmıştı. Önce Hande Erçel, sonra Kerem Bürsin birbirlerini takipten çıkarmıştı. Şimdi ise ortaya çıkan evlilik detayı Hande Erçel ve Kerem Bürsin hayranlarını paramparça etti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.