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15 Nis 2022 - 22:57

Kerem Bürsin Nikah Tarihini Aldı Resmen Aldı! Evleneceği Ortaya Çıktı! Hande Erçel Mazi Oldu; Sosyal Medya Yıkılıyor! “Hande Ağlayarak Günlüğüne Yaz!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin’in evleneceği gündeme bomba gibi düştü. Nikah tarihini aldıkları konuşulan Kerem Bürsin ve yeni sevgilisi, şok etkisi yarattı! Hande Erçel’in mazi olduğu bir kez daha gündeme gelince; sosyal medya yıkıldı. Birçok kişi ise “Hande ağlayarak günlüğüne yaz” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…