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13 Nis 2022 - 11:27

Survivor Ayşe Çılgına Döndü; Evine Dönüyor! Yokluk Adasını Ayağa Kaldırdı; Kulakları Kestirdi! “Yılanın Başını Büyümeden…” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha All Star’da duyuran Ayşe Yüksel, adeta çılgına döndü! Evine dönmeye karar veren Ayşe Yüksel, yokluk adasını ayağa kaldırdı! Kulakları kestirecek açıklamalarda bulunan Ayşe Yüksel, “Yılanın başını büyümeden keseceksin” sözleriyle dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…