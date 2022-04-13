- 13 Nis 2022 - 11:27 G: 13 Nis 2022 - 11:46

Survivor Ayşe Çılgına Döndü; Evine Dönüyor! Yokluk Adasını Ayağa Kaldırdı; Kulakları Kestirdi! “Yılanın Başını Büyümeden…” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha All Star’da duyuran Ayşe Yüksel, adeta çılgına döndü! Evine dönmeye karar veren Ayşe Yüksel, yokluk adasını ayağa kaldırdı! Kulakları kestirecek açıklamalarda bulunan Ayşe Yüksel, “Yılanın başını büyümeden keseceksin” sözleriyle dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasından bir isim hayallerine veda etmişti. Eleme konseyinde Barış, Gizem, Parviz ve Ayşe arasından Gizem hayallerine veda eden isim olmuştu. Yokluk adasında 24 saat boyunca duran Ayşe, adayı adeta yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Nis 2022 - 11:27 Ankara- Yaşam

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