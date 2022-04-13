Survivor Ayşe Çılgına Döndü; Evine Geri Dönüyor! Yokluk Adasını Ayağa Kaldırdı; Dayanacak Gücü Kalmadı! “Yılanın Başını Büyümeden…” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha All Star’da duyuran Ayşe Yüksel, adeta çılgına döndü! Evine dönmeye karar veren Ayşe Yüksel, yokluk adasını ayağa kaldırdı! Kulakları kestirecek açıklamalarda bulunan Ayşe Yüksel, “Yılanın başını büyümeden keseceksin” sözleriyle dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasından bir isim hayallerine veda etmişti. Eleme konseyinde Barış, Gizem, Parviz ve Ayşe arasından Gizem hayallerine veda eden isim olmuştu. Yokluk adasında 24 saat boyunca duran Ayşe, adayı adeta yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.