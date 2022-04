Survivor Ayşe Çılgına Döndü; Evine Geri Dönüyor! Yokluk Adasını Ayağa Kaldırdı; Dayanacak Gücü Kalmadı! “Yılanın Başını Büyümeden…” Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasından bir isim hayallerine veda etmişti. Eleme konseyinde Barış, Gizem, Parviz ve Ayşe arasından Gizem hayallerine veda eden isim olmuştu. Yokluk adasında 24 saat boyunca duran Ayşe, adayı adeta yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!