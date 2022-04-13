Alişan’ın Eşi Buse Varol Minicik Şortuyla İnil İnil İnletti! Beyazlar İçerisinde Ateşleri Yaktı, Alişan’ı Cin Atına Bindirdi! “İki Çocuğun Var Buse!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, şok etkisi yarattı! Buse Varol’un gitmiş olduğu minicik şort ortalığı inil inil inletti. Beyazlar içerisinde olan Buse Varol, ateşleri yaktı! Alişan’ı cin atına bindirdiğine dair yorumlar alan Buse Varol’a “İki çocuğun var” yorumları arka arkaya yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda yeni bir diziye başlayacak olan Buse Varol, boşanma, barışma ve hamilelik iddialarıyla gündemi sallamıştı. Kızları Eliz’in doğum günlerini tek tek kutlayan ikili, boşanma haberlerinde yerini almıştı. Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ikiliyi barıştırdığı da gündeme gelen iddialar arasında yerini almıştı ama konu hakkında bir açıklama yapmamışlardı. Üçüncü çocuk haberlerini de yalanlayan Buse Varol ve Alişan, tatilden pozlar paylaşarak dengeleri değiştirdi! Buse Varol’un minicik şortuyla yapmış olduğu paylaşımlar yürekleri titretti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.