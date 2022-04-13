Alişan’ın Eşi Buse Varol Minicik Şortuyla İnil İnil İnletti! Beyazlar İçerisinde Ateşleri Yaktı, Alişan’ı Cin Atına Bindirdi! “İki Çocuğun Var Buse!”

Yakın zamanda yeni bir diziye başlayacak olan Buse Varol, boşanma, barışma ve hamilelik iddialarıyla gündemi sallamıştı. Kızları Eliz’in doğum günlerini tek tek kutlayan ikili, boşanma haberlerinde yerini almıştı. Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ikiliyi barıştırdığı da gündeme gelen iddialar arasında yerini almıştı ama konu hakkında bir açıklama yapmamışlardı. Üçüncü çocuk haberlerini de yalanlayan Buse Varol ve Alişan, tatilden pozlar paylaşarak dengeleri değiştirdi! Buse Varol’un minicik şortuyla yapmış olduğu paylaşımlar yürekleri titretti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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