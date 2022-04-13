Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Nis 2022 - 13:22

Defne Samyeli’nin Kızından İç Çamaşırsız Pozlar! Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Sıcakları Bastırdı; Fiziğini Kanıtladı! “Hiç Giyinmeseydin!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, sosyal medyayı yaktı tutuşturdu! İç çamaşırsız pozlarıyla bir bakanı bir daha baktıran Deren Talu, incecik vücudunu üzerine yapışan kıyafetleriyle kanıtladı! Sıcakları bastıran başarılı oyuncuya tepkilerde çok gecikmeden geldi! Birçok kişi “Hiç giyinmeseydin” yorumlarında bulunarak ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…