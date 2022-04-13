Defne Samyeli’nin Kızından İç Çamaşırsız Pozlar! Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Sıcakları Bastırdı; Fiziğini Kanıtladı! “Hiç Giyinmeseydin!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, sosyal medyayı yaktı tutuşturdu! İç çamaşırsız pozlarıyla bir bakanı bir daha baktıran Deren Talu, incecik vücudunu üzerine yapışan kıyafetleriyle kanıtladı! Sıcakları bastıran başarılı oyuncuya tepkilerde çok gecikmeden geldi! Birçok kişi “Hiç giyinmeseydin” yorumlarında bulunarak ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Birçok dizide yer alarak oyunculuk performansını geliştiren güzel isim, sosyal medyadan yapmış olduğu cesur pozlarla güzelliğini kanıtlıyor. Annesi Defne Samyeli’ye olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncunun uzun süredir bir aşk yaşadığı da sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla ortaya çıkıyor. Sosyal medyadan yapmış olduğu son paylaşımla ağızları açık bırakan Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, ortalığı yaktı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.