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13 Nis 2022 - 13:26

Survivor’dan Ayrılan Gizem’in Yarışmadan Kazandığı Dudak Uçuklattı! Banka Kasası, Kuyumcu Tezgahında Bu Kadar Yok! Tam Tamına…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Gizem Memiç, gündemi kazandığı ücretle salladı geçti! Dudakları uçuklatan Gizem Memiç’in kazandığı paranın ne banka kasasında ne de altınlarla çevrili kuyumcu tezgahlarında olmadığı gündeme bomba gibi düştü. Tam tamına…