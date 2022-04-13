Survivor’dan Ayrılan Gizem’in Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Banka Kasası, Kuyumcu Tezgahında Bu Kadar Yok! Tam Tamına…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Gizem Memiç, gündemi kazandığı ücretle salladı geçti! Dudakları uçuklatan Gizem Memiç’in kazandığı paranın ne banka kasasında ne de altınlarla çevrili kuyumcu tezgahlarında olmadığı gündeme bomba gibi düştü. Tam tamına…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dengeleri değiştiren yarışmada bir eleme yapılmıştı. Barış, Gizem, Ayşe ve Parviz arasından hayallerine veda eden isim ise Gizem Memiç olmuştu. Gizem Memiç’in 3 ay süren Survivor serüvenindeki kazançsa tokat gibi milyonların suratına çarpıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.