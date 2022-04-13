- 13 Nis 2022 - 22:18 G: 13 Nis 2022 - 22:19

Survivor’dan Ayrılan Gizem’in Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Banka Kasası, Kuyumcu Tezgahında Bu Kadar Yok! Tam Tamına…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Gizem Memiç, gündemi kazandığı ücretle salladı geçti! Dudakları uçuklatan Gizem Memiç’in kazandığı paranın ne banka kasasında ne de altınlarla çevrili kuyumcu tezgahlarında olmadığı gündeme bomba gibi düştü. Tam tamına…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dengeleri değiştiren yarışmada bir eleme yapılmıştı. Barış, Gizem, Ayşe ve Parviz arasından hayallerine veda eden isim ise Gizem Memiç olmuştu. Gizem Memiç’in 3 ay süren Survivor serüvenindeki kazançsa tokat gibi milyonların suratına çarpıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Nis 2022 - 22:18 Ankara- Yaşam

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