Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Dur Durak Bilmiyor! Minicik Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! “Sosyetik Oldun İyice” Alev Alev…

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Gönül Dağı dizisinde gözleri görmeyen Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, dizinin en beğenilen karakterlerinden biri olmuştu ta ki, Rıfat’ı gözleri açıldıktan sonra terk edene kadar! Peki, Sevilay Gültekin nasıl bir paylaşımda bulundu?

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