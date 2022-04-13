- 13 Nis 2022 - 22:20

Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Dur Durak Bilmiyor! Minicik Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! “Sosyetik Oldun İyice” Alev Alev…

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, tüm dengeleri değiştirdi! Cesur pozlarında dur durak bilmeyen güzel oyuncu, minicik kıyafetiyle fizik şov yaptı! Takipçilerinden “İyice sosyetik oldun” yorumlarını alan Sevilay Gültekin alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Gönül Dağı dizisinde gözleri görmeyen Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, dizinin en beğenilen karakterlerinden biri olmuştu ta ki, Rıfat’ı gözleri açıldıktan sonra terk edene kadar! Peki, Sevilay Gültekin nasıl bir paylaşımda bulundu?

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13 Nis 2022 - 22:20 Ankara- Yaşam

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