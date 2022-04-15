Masterchef Mehmet Şef Acun Medya'ya Hüzünlü Vedası Şok Etti! Ayrıldığını Açıkladı; Yeni Projesi Yeri Göğü İnletti! Meğer Tek Sorun Para Değilmiş…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin mücadelesi yaşanmıştı. Eren Kaşıkçı şampiyon olurken; kupayı da kaldıran isim olmuştu. Yeni sezonu heyecanla beklenen Masterchef yarışmasının bu yıl All Star olacağı da iddialar arasında yerini almıştı ama Acun Ilıcalı, bu yıl düz Masterchef olacağını açıklamıştı. Mehmet Şefin bu sezon olup olmayacağı büyük bir merak konusu haline gelmişken verilen karar dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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