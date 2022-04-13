- 13 Nis 2022 - 14:04 G: 13 Nis 2022 - 14:11

Masterchef Mehmet Şef İçin Acun Medya Bitti! Ayrıldığını Açıkladı; Yeni Projesi Yeri Göğü İnletti! Meğer Tek Sorun Para Değilmiş…

Tv8 ekranlarının en sevilen ve reyting rekorları kıran Masterchef yarışmasında yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Şef, sevenlerini üzen haberi verdi. Acun Medya’yla arasında olan son bağları da koparan Mehmet Şef, ayrıldığını resmen açıkladı! Yeni projesiyle ortalığı inin inim inleten Mehmet Yalçınkaya, tek sorunlarının konuşulduğu gibi para olmadığını gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin mücadelesi yaşanmıştı. Eren Kaşıkçı şampiyon olurken; kupayı da kaldıran isim olmuştu. Yeni sezonu heyecanla beklenen Masterchef yarışmasının bu yıl All Star olacağı da iddialar arasında yerini almıştı ama Acun Ilıcalı, bu yıl düz Masterchef olacağını açıklamıştı. Mehmet Şefin bu sezon olup olmayacağı büyük bir merak konusu haline gelmişken verilen karar dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Nis 2022 - 14:04 Ankara- Yaşam

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