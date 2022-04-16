Memurlar, Emekliler ve Asgari Ücretlilere Okkalı Zam Müjdesi! Temmuz’da Cepler Parayla Dolup Taşacak; Geçim Derdi Ortadan Kalkacak!

Enflasyonun hızla yükselmesi ile birlikte maaşını günden güne enflasyona kurban eden memur, emekli ve asgari ücretli ek zam için gözünü kulağını Ankara’ya çevirdi. Temmuz ayında altı aylık enflasyona göre zam alması beklenen memur ve emekli için alacağı zam yavaş yavaş netleşirken; asgari ücretlinin ek zam talebinde de yeni gelişmeler yaşandı. Peki, memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Altı aylık enflasyon belli oldu mu? Asgari ücrete ek zam verilecek mi? İşte, detaylar…

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