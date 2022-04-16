Memurlar, Emekliler ve Asgari Ücretlilere Okkalı Zam Müjdesi! Temmuz’da Cepler Parayla Dolup Taşacak; Geçim Derdi Ortadan Kalkacak!
Enflasyonun hızla yükselmesi ile birlikte maaşını günden güne enflasyona kurban eden memur, emekli ve asgari ücretli ek zam için gözünü kulağını Ankara’ya çevirdi. Temmuz ayında altı aylık enflasyona göre zam alması beklenen memur ve emekli için alacağı zam yavaş yavaş netleşirken; asgari ücretlinin ek zam talebinde de yeni gelişmeler yaşandı. İşte o gelişmenin detayları...
Enflasyonun hızla yükselmesi ile birlikte maaşını günden güne enflasyona kurban eden memur, emekli ve asgari ücretli ek zam için gözünü kulağını Ankara’ya çevirdi. Temmuz ayında altı aylık enflasyona göre zam alması beklenen memur ve emekli için alacağı zam yavaş yavaş netleşirken; asgari ücretlinin ek zam talebinde de yeni gelişmeler yaşandı. Peki, memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Altı aylık enflasyon belli oldu mu? Asgari ücrete ek zam verilecek mi? İşte, detaylar…
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16 Nis 2022 - 05:28 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.