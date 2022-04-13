- 13 Nis 2022 - 21:19

Şok Market Et ve Ayçiçek Yağı Fiyatlarını Düşürdükçe Düşürdü! Ayçiçek Yağı 66 TL, 96 TL, 147 TL'ye Düştü... Yetişen Alıyor! Raflar Bomboş Kaldı…

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte indirim üzerine indirim gerçekleştiren ŞOK marketleri, bu hafta ayçiçek yağından kırmızı et ürünlerine kadar pek çok üründe akıl almaz indirimlere gitti. Öte yandan ŞOK marketleri yeni indiriminde çocuklu aileleri de yalnız bırakmadı! İşte detaylar...

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte indirim üzerine indirim gerçekleştiren ŞOK marketleri, bu hafta ayçiçek yağından kırmızı et ürünlerine kadar pek çok üründe akıl almaz indirimlere gitti. Öte yandan ŞOK marketleri yeni indiriminde çocuklu aileleri de yalnız bırakmadı! Peki, ŞOK marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? ŞOK marketleri şeker, ayçiçek yağı, kırmızı et kaç TL, ne kadar? İşte, detaylar…

13 Nis 2022 - 21:19 - Yaşam

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A101 Market Zam Mam Dinlemiyor! Ayçiçek Yağından Toz Şekere Kadar Her Şeyi Resmen Yarı Fiyat Yaptı! “Koşun, Alın!” mask
A101 Market Zam Mam Dinlemiyor! Ayçiçek Yağından Toz Şekere Kadar Her Şeyi Resmen Yarı Fiyat Yaptı! “Koşun, Alın!”
Migros Market Yağ Fiyatları Düştü! Ayçiçek Yağı 32 Liraya Raflara Dizildi! Tam Tamına %20 İndirim… Koşan Alıyor! mask
Migros Market Yağ Fiyatları Düştü! Ayçiçek Yağı 32 Liraya Raflara Dizildi! Tam Tamına %20 İndirim… Koşan Alıyor!
Memurlar, Emekliler, Asgari Ücretlilere Zam Üzerine Zam! Temmuz’da Cepler Parayla Dolup Taşacak; Geçim Derdi Ortadan Kalkacak! mask
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Tüm Emekli Vatandaşa Büyük Müjde! İkramiyeyi Alacaklar Ortaya Çıktı; Ödemede Büyük Değişiklik Yaşandı! Neler Oluyor? mask
Tüm Emekli Vatandaşa Büyük Müjde! İkramiyeyi Alacaklar Ortaya Çıktı; Ödemede Büyük Değişiklik Yaşandı! Neler Oluyor?
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Sigara Fiyatlarına Zam Geldi! Sigara Fiyatları Değişti Mi? Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? 12 Nisan Salı Güncel Sigara Fiyatları Ne Oldu?
Sigaraya Gelen Zamlar Tavan Yaptı! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte 13 Nisan Güncel Sigara Fiyatları! mask
Sigaraya Gelen Zamlar Tavan Yaptı! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte 13 Nisan Güncel Sigara Fiyatları!
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Yeni Tüp Fiyatları Efsane Zam Geldi!12 ve 2 Kg Küçük Tüp, Büyük Tüp ve Mutfak Tüpü Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Güncel Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları
5 Litre Ayçiçek Yağı 129 TL İle Dibi Gördü! Tarım Kredi Market'de Depo Ve Raflar Ayçiçek Yağı Stoklarıyla Doldu! İşte Son Yağ Fiyatı 38 TL, 64 TL, 99 TL, 129 TL! mask
5 Litre Ayçiçek Yağı 129 TL İle Dibi Gördü! Tarım Kredi Market'de Depo Ve Raflar Ayçiçek Yağı Stoklarıyla Doldu! İşte Son Yağ Fiyatı 38 TL, 64 TL, 99 TL, 129 TL!
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