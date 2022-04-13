Şok Market Et ve Ayçiçek Yağı Fiyatlarını Düşürdükçe Düşürdü! Resmen Bedavaya Satılıyor; Yetişen Alıyor! Raflar Bomboş Kaldı…
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte indirim üzerine indirim gerçekleştiren ŞOK marketleri, bu hafta ayçiçek yağından kırmızı et ürünlerine kadar pek çok üründe akıl almaz indirimlere gitti. Öte yandan ŞOK marketleri yeni indiriminde çocuklu aileleri de yalnız bırakmadı! İşte detaylar...
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte indirim üzerine indirim gerçekleştiren ŞOK marketleri, bu hafta ayçiçek yağından kırmızı et ürünlerine kadar pek çok üründe akıl almaz indirimlere gitti. Öte yandan ŞOK marketleri yeni indiriminde çocuklu aileleri de yalnız bırakmadı! Peki, ŞOK marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? ŞOK marketleri şeker, ayçiçek yağı, kırmızı et kaç TL, ne kadar? İşte, detaylar…
13 Nis 2022 - 14:11 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.