Şok Market Et ve Ayçiçek Yağı Fiyatlarını Düşürdükçe Düşürdü! Resmen Bedavaya Satılıyor; Yetişen Alıyor! Raflar Bomboş Kaldı…

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte indirim üzerine indirim gerçekleştiren ŞOK marketleri, bu hafta ayçiçek yağından kırmızı et ürünlerine kadar pek çok üründe akıl almaz indirimlere gitti. Öte yandan ŞOK marketleri yeni indiriminde çocuklu aileleri de yalnız bırakmadı! Peki, ŞOK marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? ŞOK marketleri şeker, ayçiçek yağı, kırmızı et kaç TL, ne kadar? İşte, detaylar…