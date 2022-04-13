A101 Market Zam Mam Dinlemiyor! Ayçiçek Yağından Toz Şekere Kadar Her Şeyi Resmen Yarı Fiyat Yaptı! “Koşun, Alın!”
Ramazan ayının bereketini hemen raflarına yansıtan A101 marketleri bu hafta tüm sofra ürünlerinde piyasanın yarısı bir fiyat sunuyor. Bunun yanı sıra beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar çok ciddi indirimler gerçekleştiren A101 marketleri ayçiçek yağının fiyatlarını da resmen dibe çekiyor! İşte detaylar...
Ramazan ayının bereketini hemen raflarına yansıtan A101 marketleri bu hafta tüm sofra ürünlerinde piyasanın yarısı bir fiyat sunuyor. Bunun yanı sıra beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar çok ciddi indirimler gerçekleştiren A101 marketleri ayçiçek yağının fiyatlarını da resmen dibe çekiyor! Peki, A101 indirimde neler var? Bu haftaki A101 indirimleri neler? A101 ayçiçek yağı, şeker ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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13 Nis 2022 - 14:23 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.