- 15 Nis 2022 - 08:07 G: 15 Nis 2022 - 08:08

A101 Market Zamlara Resti Çekti! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Yumurta, Kırmızı Ete Kadar Her Şeyi Resmen Yarı Fiyatına Düştü! “Koşun, Alın!”

Ramazan ayının bereketini hemen raflarına yansıtan A101 marketleri bu hafta tüm sofra ürünlerinde piyasanın yarısı bir fiyat sunuyor. Bunun yanı sıra beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar çok ciddi indirimler gerçekleştiren A101 marketleri ayçiçek yağının fiyatlarını da resmen dibe çekiyor! İşte detaylar...

Ramazan ayının bereketini hemen raflarına yansıtan A101 marketleri bu hafta tüm sofra ürünlerinde piyasanın yarısı bir fiyat sunuyor. Bunun yanı sıra beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar çok ciddi indirimler gerçekleştiren A101 marketleri ayçiçek yağının fiyatlarını da resmen dibe çekiyor! Peki, A101 indirimde neler var? Bu haftaki A101 indirimleri neler? A101 ayçiçek yağı, şeker ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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15 Nis 2022 - 08:07 - Yaşam

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