- 13 Nis 2022 - 22:21

Sadakatsiz Dizisinde Düğün Var! Asya ve Volkan Evleniyor! Derin Ölmeden Cehennemi Yaşayacak; Ayvayı Yiyecek! Asya Öyle Bir Şey Yapacak Ki…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de yaşanan yeni gelişmeler akılları başlardan aldı götürdü! Asya ve Volkan karakterinin yeniden evleneceği gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine Melis Sezen’in hayat verdiği Derin karakterinin ölmeden cehenneme gideceği hatta ayvayı yiyeceği konuşulmaya başlandı! Asya öyle bir şey yaptı ki…

Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri Çarşamba akşamları ekranlara geliyordu. Reyting rekorları kıran ve ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Sadakatsiz dizisinin ikinci sezonda hikayenin kısır döngüye girmesiyle birlikte final yapacağı ortaya çıkmıştı. Finale doğru senaryoda yeni gelişmeler yaşanmıştı ama bu kadarını kimse beklemiyordu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Nis 2022 - 22:21 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Aldatıldığını Fark Etti! Somer Defteri Kapandı; “Kartal” Defteri Açılıyor! Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Neler Oluyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Aldatıldığını Fark Etti! Somer Defteri Kapandı; “Kartal” Defteri Açılıyor! Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Yargı Dizisinden Yürekleri Acıtan Veda! Yürekler Sızlayacak; Ilgaz Baltayı Taşa Vurdu! Ceylin Ayakta Uyumaya Devam… “Yok Artık” mask
Yargı Dizisinden Yürekleri Acıtan Veda! Yürekler Sızlayacak; Ilgaz Baltayı Taşa Vurdu! Ceylin Ayakta Uyumaya Devam… “Yok Artık”
Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz 56. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Sadakatsiz Dizisi 56. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz 56. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Sadakatsiz Dizisi 56. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? TV8 Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir? mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? TV8 Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?
Teşkilat Dizisi Bu Oyuncuyla Şaha Kalkacak! Kurtlar Vadisi'nin Ünlü Oyuncusu Teskilat'a Gümbür Gümbür Geliyor! Polat Alemdar’ın Sağ Koluydu;Mete Başkan’ı Unutturacak! mask
Teşkilat Dizisi Bu Oyuncuyla Şaha Kalkacak! Kurtlar Vadisi'nin Ünlü Oyuncusu Teskilat'a Gümbür Gümbür Geliyor! Polat Alemdar’ın Sağ Koluydu;Mete Başkan’ı Unutturacak!
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Tekrar Kadroya Geri Dönüyor! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Kanalla Anlaşmalar İmzalandı; Senaryosu Yazıldı! “Sonunda!” mask
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Tekrar Kadroya Geri Dönüyor! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Kanalla Anlaşmalar İmzalandı; Senaryosu Yazıldı! “Sonunda!”
Mahkum Dizisinden Kalpleri Acıtan Veda! O Sahne Seyircinin Nabzını Durduracak, Her Şey Yerle Bir Olacak! “Güle Güle Savcı Fırat!” mask
Mahkum Dizisinden Kalpleri Acıtan Veda! O Sahne Seyircinin Nabzını Durduracak, Her Şey Yerle Bir Olacak! “Güle Güle Savcı Fırat!”
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gülten’i Üzerine Yapışan Kıyafetlerle Fizik Şov Yaptı! Görenler “Ne Oldu Sana Gülten!” Dedi! Transparan Kıyafetiyle Olay Oldu mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gülten’i Üzerine Yapışan Kıyafetlerle Fizik Şov Yaptı! Görenler “Ne Oldu Sana Gülten!” Dedi! Transparan Kıyafetiyle Olay Oldu
Survivor All-Star 76. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yarışmaya Veda Eden İsim Gizem Oldu! Survivor 12 Nisan 2022 76. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 76. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yarışmaya Veda Eden İsim Gizem Oldu! Survivor 12 Nisan 2022 76. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Dur Durak Bilmiyor! Minicik Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! “Sosyetik Oldun İyice” Alev Alev… mask
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Dur Durak Bilmiyor! Minicik Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! “Sosyetik Oldun İyice” Alev Alev…
Masterchef Mehmet Şef Acun Medya'ya Veda Etti! Ayrıldığını Açıkladı; Yeni Projesi Yeri Göğü İnletti! Meğer Tek Sorun Para Değilmiş… mask
Masterchef Mehmet Şef Acun Medya'ya Veda Etti! Ayrıldığını Açıkladı; Yeni Projesi Yeri Göğü İnletti! Meğer Tek Sorun Para Değilmiş…
Survivor Ayşe Çılgına Döndü; Evine Geri Dönüyor! Yokluk Adasını Ayağa Kaldırdı; Dayanacak Gücü Kalmadı! “Yılanın Başını Büyümeden…” Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe Çılgına Döndü; Evine Geri Dönüyor! Yokluk Adasını Ayağa Kaldırdı; Dayanacak Gücü Kalmadı! “Yılanın Başını Büyümeden…” Neler Oluyor?
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Aldatıldığını Fark Etti! Somer Defteri Kapandı; “Kartal” Defteri Açılıyor! Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Neler Oluyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Aldatıldığını Fark Etti! Somer Defteri Kapandı; “Kartal” Defteri Açılıyor! Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Survivor’dan Ayrılan Gizem’in Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Banka Kasası, Kuyumcu Tezgahında Bu Kadar Yok! Tam Tamına… mask
Survivor’dan Ayrılan Gizem’in Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Banka Kasası, Kuyumcu Tezgahında Bu Kadar Yok! Tam Tamına…
Yargı Dizisinden Yürekleri Acıtan Veda! Yürekler Sızlayacak; Ilgaz Baltayı Taşa Vurdu! Ceylin Ayakta Uyumaya Devam… “Yok Artık” mask
Yargı Dizisinden Yürekleri Acıtan Veda! Yürekler Sızlayacak; Ilgaz Baltayı Taşa Vurdu! Ceylin Ayakta Uyumaya Devam… “Yok Artık”
Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Aşkında Şok Gelişme! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Sadece 1 Gün Sonra… mask
Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Aşkında Şok Gelişme! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Sadece 1 Gün Sonra…
Acun Ilıcalı Final Yapacak Esra Erol'la Anlaşma Yapıyor! Bir İlke İmza Atıldı... Yakında Tarih Belli Oldu; Gümbür Gümbür… mask
Acun Ilıcalı Final Yapacak Esra Erol'la Anlaşma Yapıyor! Bir İlke İmza Atıldı... Yakında Tarih Belli Oldu; Gümbür Gümbür…
Seda Sayan Kırmızı Dantelli Çamaşırıyla Gündem Oldu! 25 Yaş Küçük Sevgilisi Çok Kıskanacak! Açıldı Saçıldı! “Seda Bacım Kendine Gel!” mask
Seda Sayan Kırmızı Dantelli Çamaşırıyla Gündem Oldu! 25 Yaş Küçük Sevgilisi Çok Kıskanacak! Açıldı Saçıldı! “Seda Bacım Kendine Gel!”
Tarkan “Geçcek Geçcek” Şarkısıyla Paraya Para Demiyor! Kazancı Dudak Uçuklattı! Öyle Bir Şey Satın Aldı ki; Herkes Artık “80 Milyon, 80 Milyon” Diyor! Böyle Bir Para Yok! mask
Tarkan “Geçcek Geçcek” Şarkısıyla Paraya Para Demiyor! Kazancı Dudak Uçuklattı! Öyle Bir Şey Satın Aldı ki; Herkes Artık “80 Milyon, 80 Milyon” Diyor! Böyle Bir Para Yok!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef Mehmet Şef Acun Medya'ya Veda Etti! Ayrıldığını Açıkladı; Yeni Projesi Yeri Göğü İnletti! Meğer Tek Sorun Para Değilmiş… mask
Masterchef Mehmet Şef Acun Medya'ya Veda Etti! Ayrıldığını Açıkladı; Yeni Projesi Yeri Göğü İnletti! Meğer Tek Sorun Para Değilmiş…
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Dur Durak Bilmiyor! Minicik Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! “Sosyetik Oldun İyice” Alev Alev… mask
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Dur Durak Bilmiyor! Minicik Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! “Sosyetik Oldun İyice” Alev Alev…
Survivor Ayşe Çılgına Döndü; Evine Geri Dönüyor! Yokluk Adasını Ayağa Kaldırdı; Dayanacak Gücü Kalmadı! “Yılanın Başını Büyümeden…” Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe Çılgına Döndü; Evine Geri Dönüyor! Yokluk Adasını Ayağa Kaldırdı; Dayanacak Gücü Kalmadı! “Yılanın Başını Büyümeden…” Neler Oluyor?
Survivor’dan Ayrılan Gizem’in Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Banka Kasası, Kuyumcu Tezgahında Bu Kadar Yok! Tam Tamına… mask
Survivor’dan Ayrılan Gizem’in Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Banka Kasası, Kuyumcu Tezgahında Bu Kadar Yok! Tam Tamına…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Aldatıldığını Fark Etti! Somer Defteri Kapandı; “Kartal” Defteri Açılıyor! Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Neler Oluyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Aldatıldığını Fark Etti! Somer Defteri Kapandı; “Kartal” Defteri Açılıyor! Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Yargı Dizisinden Yürekleri Acıtan Veda! Yürekler Sızlayacak; Ilgaz Baltayı Taşa Vurdu! Ceylin Ayakta Uyumaya Devam… “Yok Artık” mask
Yargı Dizisinden Yürekleri Acıtan Veda! Yürekler Sızlayacak; Ilgaz Baltayı Taşa Vurdu! Ceylin Ayakta Uyumaya Devam… “Yok Artık”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status