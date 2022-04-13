Sadakatsiz Dizisinde Düğün Var! Asya ve Volkan Evleniyor! Derin Ölmeden Cehennemi Yaşayacak; Ayvayı Yiyecek! Asya Öyle Bir Şey Yapacak Ki…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de yaşanan yeni gelişmeler akılları başlardan aldı götürdü! Asya ve Volkan karakterinin yeniden evleneceği gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine Melis Sezen’in hayat verdiği Derin karakterinin ölmeden cehenneme gideceği hatta ayvayı yiyeceği konuşulmaya başlandı! Asya öyle bir şey yaptı ki…
Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri Çarşamba akşamları ekranlara geliyordu. Reyting rekorları kıran ve ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Sadakatsiz dizisinin ikinci sezonda hikayenin kısır döngüye girmesiyle birlikte final yapacağı ortaya çıkmıştı. Finale doğru senaryoda yeni gelişmeler yaşanmıştı ama bu kadarını kimse beklemiyordu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.