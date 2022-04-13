Berfu Yenenler Dur Durak Bilmiyor! Öyle Bir İsimle Birbirine Girdi Ki, Sosyal Medya Yıkılıyor! Eser Yenenler Bile Darmaduman Olacak!

Sosyal medyadan paylaştığı her video ile olay yaratmayı başaran Berfu Yenenler, bu kez herkesin çok yakından tanıdığı bir ismi tiye aldı. Herkesi şaşırtan videosu ile kısa süre içerisinde sosyal medyanın yine en çok izlenenleri arasındaki yerini aldı. Berfu Yenenler’in hedefine aldığı o ismi görenler ise, şaşkınlığını gizleyemedi. Peki, Berfu Yenenler kim ile polemiğe girdi? Berfu Yenenler son videosunda kimi tiye aldı? İşte, detaylar…

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