SGK, Bağkur ve Memur Emeklilerine Zam Müjdesi! İkramiyeyi Alacaklar Listesi Güncellendi! Bayram Ödemelerinde Büyük Değişiklik Yaşandı! Neler Oluyor?

Bir süredir emeklinin en az temmuz ayında alacağı zam kadar merak ettiği konulardan biri haline gelmiş olan emekli ikramiyeleri son haftaların en çok konuşulan konularından olmayı başardı. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri ile birlikte yeniden gündeme gelen emekli ikramiyelerinin zam alıp almayacağı konusu da netlik kazanmaya başladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2022? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram ikramiyelerini kimler alacak? İşte, detaylar…

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