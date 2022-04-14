Tüm Emekli Vatandaşa Büyük Müjde! İkramiyeyi Alacaklar Ortaya Çıktı; Ödemede Büyük Değişiklik Yaşandı! Neler Oluyor?
Bir süredir emeklinin en az temmuz ayında alacağı zam kadar merak ettiği konulardan biri haline gelmiş olan emekli ikramiyeleri son haftaların en çok konuşulan konularından olmayı başardı. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri ile birlikte yeniden gündeme gelen emekli ikramiyelerinin zam alıp almayacağı konusu da netlik kazanmaya başladı. İşte herkesin merakla beklediği emekli haberlerinin detayları...
Bir süredir emeklinin en az temmuz ayında alacağı zam kadar merak ettiği konulardan biri haline gelmiş olan emekli ikramiyeleri son haftaların en çok konuşulan konularından olmayı başardı. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri ile birlikte yeniden gündeme gelen emekli ikramiyelerinin zam alıp almayacağı konusu da netlik kazanmaya başladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2022? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram ikramiyelerini kimler alacak? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
14 Nis 2022 - 04:24 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.