- 13 Nis 2022 - 14:43 G: 13 Nis 2022 - 15:02

Tüm Emekli Vatandaşa Büyük Şok! İkramiyeyi Alacaklar Ortaya Çıktı; Ödemede Büyük Değişiklik Yaşandı! Neler Oluyor?

Bir süredir emeklinin en az temmuz ayında alacağı zam kadar merak ettiği konulardan biri haline gelmiş olan emekli ikramiyeleri son haftaların en çok konuşulan konularından olmayı başardı. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri ile birlikte yeniden gündeme gelen emekli ikramiyelerinin zam alıp almayacağı konusu da netlik kazanmaya başladı. İşte herkesin merakla beklediği emekli haberlerinin detayları...

Bir süredir emeklinin en az temmuz ayında alacağı zam kadar merak ettiği konulardan biri haline gelmiş olan emekli ikramiyeleri son haftaların en çok konuşulan konularından olmayı başardı. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri ile birlikte yeniden gündeme gelen emekli ikramiyelerinin zam alıp almayacağı konusu da netlik kazanmaya başladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2022? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram ikramiyelerini kimler alacak? İşte, detaylar…

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13 Nis 2022 - 14:43 - Yaşam

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