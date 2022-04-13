Survivor Mert Öcal’dan Skandal Sude Burcu Paylaşımı! Tüyler Ürperdi; Korkulanı Açıkladı! Instagram Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, sadece bu sezonun değil, tüm Survivor sezonlarının da en çok konuşulan yapımı oldu. Birbirinden iddialı yarışmacıları ile izleyicinin her bölümünde gündemine bomba gibi düşen Survivor All Star 2022 yarışmasında en çok en çok konuşulan şey ise, bu sene aşk oldu. O aşıklardan biri olan Mert Öcal’ın Sude Burcu için paylaşımı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu ayrıldı mı? Mert Öcal, Sude Burcu için ne dedi, ne paylaştı? Mert Öcal ve Sude Burcu hala birlikte mi? İşte, detaylar…

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