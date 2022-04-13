Survivor Mert Öcal’dan Skandal Sude Burcu Paylaşımı! Tüyler Ürperdi; Korkulanı Açıkladı! Instagram Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, sadece bu sezonun değil, tüm Survivor sezonlarının da en çok konuşulan yapımı oldu. Birbirinden iddialı yarışmacıları ile izleyicinin her bölümünde gündemine bomba gibi düşen Survivor All Star 2022 yarışmasında en çok en çok konuşulan şey ise, bu sene aşk oldu. İşte detaylar...
TV8 ekranlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, sadece bu sezonun değil, tüm Survivor sezonlarının da en çok konuşulan yapımı oldu. Birbirinden iddialı yarışmacıları ile izleyicinin her bölümünde gündemine bomba gibi düşen Survivor All Star 2022 yarışmasında en çok en çok konuşulan şey ise, bu sene aşk oldu. O aşıklardan biri olan Mert Öcal’ın Sude Burcu için paylaşımı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu ayrıldı mı? Mert Öcal, Sude Burcu için ne dedi, ne paylaştı? Mert Öcal ve Sude Burcu hala birlikte mi? İşte, detaylar…
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13 Nis 2022 - 15:01 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.