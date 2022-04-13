- 13 Nis 2022 - 14:58 G: 13 Nis 2022 - 15:15

Survivor Poyraz Cephesinden Şok Batuhan Açıklaması! Kanlı Bıçaklılardı; Bile İsteye Lades Yapıldı! Kan Beynine Sıçrayacak…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurmuş olan Poyraz, gündemi deldi geçti. Yiğit Poyraz cephesinden gelen Batuhan Karacakaya açıklaması şok etkisi yarattı. Kanlı bıçaklı oldukları bilinen Poyraz ve Batuhan’ın bu hamlesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Bile bile lades yapan ikili kanı beyinlere sıçrattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yılında birlikte yarışan Batuhan Karacakaya ve Yiğit Poyraz, birbirleriyle olan tartışmalarla ün kazanmışlardı. İkilinin hiçbir zaman arası düzelmemiş, hatta gün geçtikçe daha çok taraf alır hale gelmişlerdi. Yiğit Poyraz cephesinden gelen şok atak ise kafalarda soru işaretlerine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Nis 2022 - 14:58 Ankara- Yaşam

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