Survivor Poyraz'dan Şok Eden Hamle! Batuhan Açıklaması Olay Yarattı! Kanlı Bıçaklılardı; Bile İsteye Lades Yapıldı! Kan Beynine Sıçrayacak…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurmuş olan Poyraz, gündemi deldi geçti. Yiğit Poyraz cephesinden gelen Batuhan Karacakaya açıklaması şok etkisi yarattı. Kanlı bıçaklı oldukları bilinen Poyraz ve Batuhan’ın bu hamlesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Bile bile lades yapan ikili kanı beyinlere sıçrattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yılında birlikte yarışan Batuhan Karacakaya ve Yiğit Poyraz, birbirleriyle olan tartışmalarla ün kazanmışlardı. İkilinin hiçbir zaman arası düzelmemiş, hatta gün geçtikçe daha çok taraf alır hale gelmişlerdi. Yiğit Poyraz cephesinden gelen şok atak ise kafalarda soru işaretlerine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.