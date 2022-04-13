Survivor Poyraz'dan Şok Eden Hamle! Batuhan Açıklaması Olay Yarattı! Kanlı Bıçaklılardı; Bile İsteye Lades Yapıldı! Kan Beynine Sıçrayacak…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yılında birlikte yarışan Batuhan Karacakaya ve Yiğit Poyraz, birbirleriyle olan tartışmalarla ün kazanmışlardı. İkilinin hiçbir zaman arası düzelmemiş, hatta gün geçtikçe daha çok taraf alır hale gelmişlerdi. Yiğit Poyraz cephesinden gelen şok atak ise kafalarda soru işaretlerine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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