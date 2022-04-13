Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine’nin Bebeğinin Babası Ortaya Çıktı! Nihat Mı, Somer Mi? Akıllar Allak Bullak Olmuştu! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarından sezona hızlı bir giriş yapan Üç Kız Kardeş dizisi, kısa süre içerisinde reytinglerin ilk üç basamağına yükseldi. Zaman zaman zirveyi de gören Üç Kız Kardeş dizisi, bu hafta kafaları karıştıran sahneleri ile seyircisini bir hayli etkiledi. Bir süredir Mine’nin bebeğinin babasını sorgulatan Üç Kız Kardeş dizisi, bu sorunun cevabını da verdi! Peki, Üç Kız Kardeş dizisi Mine’nin bebeğinin babası kim? Üç Kız Kardeş dizisi Mine’nin bebeğinin babası Nihat mı, Somer mi? Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor? İşte, detaylar…

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