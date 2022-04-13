Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine’nin Bebeğinin Babası Ortaya Çıktı! Nihat Mı, Somer Mi? Akıllar Allak Bullak Olmuştu! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarından sezona hızlı bir giriş yapan Üç Kız Kardeş dizisi, kısa süre içerisinde reytinglerin ilk üç basamağına yükseldi. Zaman zaman zirveyi de gören Üç Kız Kardeş dizisi, bu hafta kafaları karıştıran sahneleri ile seyircisini bir hayli etkiledi. Bir süredir Mine’nin bebeğinin babasını sorgulatan Üç Kız Kardeş dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...
Kanal D ekranlarından sezona hızlı bir giriş yapan Üç Kız Kardeş dizisi, kısa süre içerisinde reytinglerin ilk üç basamağına yükseldi. Zaman zaman zirveyi de gören Üç Kız Kardeş dizisi, bu hafta kafaları karıştıran sahneleri ile seyircisini bir hayli etkiledi. Bir süredir Mine’nin bebeğinin babasını sorgulatan Üç Kız Kardeş dizisi, bu sorunun cevabını da verdi! Peki, Üç Kız Kardeş dizisi Mine’nin bebeğinin babası kim? Üç Kız Kardeş dizisi Mine’nin bebeğinin babası Nihat mı, Somer mi? Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor? İşte, detaylar…
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13 Nis 2022 - 15:06 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.