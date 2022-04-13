- 13 Nis 2022 - 15:56 G: 13 Nis 2022 - 16:08

Şeyma Subaşının Çırılçıplak Pozları Olay Yarattı! “Bari Ramazanda Yapma” Sosyal Medyayı İnim İnim İnletti! Hiçbir Şey Giymeyince…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir olan Şeyma Subaşı, gündemi salladı geçti! Çırılçıplak pozlarıyla dengeleri değiştiren Şeyma Subaşı’ya tepkilerde çok geçmeden geldi. Birçok kişi “Bari Ramazan ayında yapma” derken; birçok kişi ise hiçbir zaman yapmaması gerektiğini dile getirdi. İşte Şeyma Subaşı’dan gelen ve sosyal medyayı inleten o paylaşım…

Acun Ilıcalı’dan boşandıktan sonra ününe ün katan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’dan hemen sonra İtalyan DJ Guido’yla kısa süreli bir aşk yaşamıştı. Mısırlı sevgilisi Meedo ile 1,5 yıl aşk yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda ayrılma kararı almıştı. Şimdi ise sosyal medya hesabından çırılçıplak bir poz paylaşarak dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Nis 2022 - 15:56 Ankara- Yaşam

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