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13 Nis 2022 - 22:22

Şeyma Subaşının Üstsüz Pozları Olay Yarattı! “Bari Ramazanda Yapma” Sosyal Medyayı İnim İnim İnletti! Hiçbir Şey Giymeyince…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir olan Şeyma Subaşı, gündemi salladı geçti! Üstsüz pozlarıyla dengeleri değiştiren Şeyma Subaşı’ya tepkilerde çok geçmeden geldi. Birçok kişi “Bari Ramazan ayında yapma” derken; birçok kişi ise hiçbir zaman yapmaması gerektiğini dile getirdi. İşte Şeyma Subaşı’dan gelen ve sosyal medyayı inleten o paylaşım…