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13 Nis 2022 - 16:26

Masumlar Apartmanı Dizisinden Hikmet Baba Ayrılıyor! Seyirciler Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Ölümü Ortaya Çıktı! El Kol Titriyor…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’ndan üzücü bir veda haberi geldi. Metin Coşkun’un hayat verdiği Hikmet Baba karakterinin diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Seyircilerin gözyaşlarına boğulacağına dair yorumlar arka arkaya gelirken; ölüm senaryosu dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…