- 13 Nis 2022 - 22:24

Masumlar Apartmanı Dizisinden Hüzünlü Ayrılık! Seyirciler Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Hikmet babanın Ölümü Ortaya Çıktı! El Kol Titriyor…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’ndan üzücü bir veda haberi geldi. Metin Coşkun’un hayat verdiği Hikmet Baba karakterinin diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Seyircilerin gözyaşlarına boğulacağına dair yorumlar arka arkaya gelirken; ölüm senaryosu dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı’nın ilk bölümünden beri dizide yer alan Metin Coşkun, baba karakterini sevenlerini yaktı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Nis 2022 - 22:24 Ankara- Yaşam

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