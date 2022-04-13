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13 Nis 2022 - 16:53

Survivor Ekstra’da Murat Özarı Krizi! Mert Öcal Devreye Girdi; Sözleriyle Ortalığı İnletti! Ağız – Burun Kavga Yakındır! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar bitmek nedir biliyor! Semih Öztürk’ten sonra birde Murat Özarı krizi yaşanmaya başkandı! Mert Öcal’ın devreye girdiği görülürken; sözleriyle ortalığı inim inim inletti. Ağız – burun kavganın yakın olduğu görülürken; Mert Öcal ve Murat Özarı resmen birbirine girdi! İşte merak edilen tüm detaylar…