Survivor Ekstra’da Murat Özarı Krizi! Mert Öcal Devreye Girdi; Sözleriyle Ortalığı İnletti! Ağız – Burun Kavga Yakındır! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar bitmek nedir biliyor! Semih Öztürk’ten sonra birde Murat Özarı krizi yaşanmaya başkandı! Mert Öcal’ın devreye girdiği görülürken; sözleriyle ortalığı inim inim inletti. Ağız – burun kavganın yakın olduğu görülürken; Mert Öcal ve Murat Özarı resmen birbirine girdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmadan birkaç hafta önce ayrılan Mert Öcal’ın ise yeniden Panorama masasında olacağını düşündürmüştü ama yeni projelerde yer alacağını açıklamışlardı. Şimdi ise büyük skandal resmen patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.