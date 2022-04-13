Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer’in Boşandıktan Sonraki Hayatı Olay Yarattı! Perde Arkasını Görenlerin Dili Tutuluyor! Meğer Somer…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te hikayenin sonu hüzün dolu bitti! Türkan’la istemediği bir evlilik yapan Somer’in boşanma sonrasındaki hayatı gündeme bomba gibi düştü. Perde arkasını görenlerin dili tutulurken; Somer’in hamleleri olay üzerine olay yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamlarını sallıyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümle birlikte Türkan ve Somer’in aşkının başlayacağı düşünülmüştü ama ters tokat geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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13 Nis 2022 - 17:25 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.