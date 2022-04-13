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13 Nis 2022 - 17:25

Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer’in Boşandıktan Sonraki Hayatı Olay Yarattı! Perde Arkasını Görenlerin Dili Tutuluyor! Meğer Somer…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te hikayenin sonu hüzün dolu bitti! Türkan’la istemediği bir evlilik yapan Somer’in boşanma sonrasındaki hayatı gündeme bomba gibi düştü. Perde arkasını görenlerin dili tutulurken; Somer’in hamleleri olay üzerine olay yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…