Camdaki Kız Dizisinde Hayri Diziye Veda Ediyor! Feride Elleriyle Sonunu Yazacak...Nalan Şimdi Hapı Yuttu! Tam Aşık Olmaya Başlarken…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri’nin ölümü ortaya çıktı! Feride’nin elleriyle boğup yok edeceği Hayri, ağızların açık kalmasına neden oldu! Nalan’ın şimdi hapı yuttuğu görülürken; taş aşık olmaya başlarken yaşanan sorun dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Hayri’nin cüzdanında kendi resmini gören Nalan, neye uğradığını şaşırmıştı. Yeni bölüm fragmanında ise bir cinayetin planlandığı görüldü! Peki, Camdaki Kız dizisinde Hayri ölecek mi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.