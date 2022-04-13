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13 Nis 2022 - 22:25

Camdaki Kız Dizisinde Hayri Ölüyor! Feride Elleriyle Sonunu Yazacak...Nalan Şimdi Hapı Yuttu! Tam Aşık Olmaya Başlarken…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri’nin ölümü ortaya çıktı! Feride’nin elleriyle boğup yok edeceği Hayri, ağızların açık kalmasına neden oldu! Nalan’ın şimdi hapı yuttuğu görülürken; taş aşık olmaya başlarken yaşanan sorun dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…