- 13 Nis 2022 - 17:57 G: 13 Nis 2022 - 18:15

Camdaki Kız Dizisinde Hayri’nin Ölümü Ortaya Çıktı! Feride Elleriyle Boğup Yıkacak; Nalan Şimdi Hapı Yuttu! Tam Aşık Olmaya Başlarken…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri’nin ölümü ortaya çıktı! Feride’nin elleriyle boğup yok edeceği Hayri, ağızların açık kalmasına neden oldu! Nalan’ın şimdi hapı yuttuğu görülürken; taş aşık olmaya başlarken yaşanan sorun dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Hayri’nin cüzdanında kendi resmini gören Nalan, neye uğradığını şaşırmıştı. Yeni bölüm fragmanında ise bir cinayetin planlandığı görüldü! Peki, Camdaki Kız dizisinde Hayri ölecek mi?

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13 Nis 2022 - 17:57 Ankara- Yaşam

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