- 13 Nis 2022 - 22:26

Survivor’da Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı’nın Defterini Dürecek! Son kez İkaz Etti! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor! Hem Sakat, Hem de…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Barış Murat Yağcı için sarf ettiği sözler milyonları çileden çıkardı. Sözleriyle “Yerden yere vurdu” algısı yaratan Acun Ilıcalı, milyonları ayağa kaldırırken; sosyal medyayı salladı. Zaten sakatlık yaşayan Barış Murat Yağcı’ya skandal sözlerde bulunan Acun Ilıcalı, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Bir elemenin yaşandığı Survivor All Star’da Gizem, Barış, Parviz ve Ayşe arasından hayallerine veda eden isim Gizem Memiç olmuştu. Barış’un yeniden eleme potasında olduğunu gören Acun Ilıcalı, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Nis 2022 - 22:26 Ankara- Yaşam

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