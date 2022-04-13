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13 Nis 2022 - 18:45

Survivor’da Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı’yı Yerden Yere Vurdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor! Hem Sakat, Hem de…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Barış Murat Yağcı için sarf ettiği sözler milyonları çileden çıkardı. Sözleriyle “Yerden yere vurdu” algısı yaratan Acun Ilıcalı, milyonları ayağa kaldırırken; sosyal medyayı salladı. Zaten sakatlık yaşayan Barış Murat Yağcı’ya skandal sözlerde bulunan Acun Ilıcalı, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…