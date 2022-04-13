- 13 Nis 2022 - 18:45

Survivor’da Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı’yı Yerden Yere Vurdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor! Hem Sakat, Hem de…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Barış Murat Yağcı için sarf ettiği sözler milyonları çileden çıkardı. Sözleriyle “Yerden yere vurdu” algısı yaratan Acun Ilıcalı, milyonları ayağa kaldırırken; sosyal medyayı salladı. Zaten sakatlık yaşayan Barış Murat Yağcı’ya skandal sözlerde bulunan Acun Ilıcalı, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Bir elemenin yaşandığı Survivor All Star’da Gizem, Barış, Parviz ve Ayşe arasından hayallerine veda eden isim Gizem Memiç olmuştu. Barış’un yeniden eleme potasında olduğunu gören Acun Ilıcalı, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Nis 2022 - 18:45 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ekstra’da Murat Özarı Krizi! Mert Öcal Devreye Girdi; Sözleriyle Ortalığı İnletti! Ağız – Burun Kavga Yakındır! Neler Oluyor? mask
Survivor Ekstra’da Murat Özarı Krizi! Mert Öcal Devreye Girdi; Sözleriyle Ortalığı İnletti! Ağız – Burun Kavga Yakındır! Neler Oluyor?
Survivor Mert Öcal’dan Skandal Sude Burcu Paylaşımı! Tüyler Ürperdi; Korkulanı Açıkladı! Instagram Ayağa Kalktı! Neler Oluyor? mask
Survivor Mert Öcal’dan Skandal Sude Burcu Paylaşımı! Tüyler Ürperdi; Korkulanı Açıkladı! Instagram Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?
Survivor Poyraz Cephesinden Şok Batuhan Açıklaması! Kanlı Bıçaklılardı; Bile İsteye Lades Yapıldı! Kan Beynine Sıçrayacak… mask
Survivor Poyraz Cephesinden Şok Batuhan Açıklaması! Kanlı Bıçaklılardı; Bile İsteye Lades Yapıldı! Kan Beynine Sıçrayacak…
Survivor’dan Ayrılan Gizem’in Yarışmadan Kazandığı Dudak Uçuklattı! Banka Kasası, Kuyumcu Tezgahında Bu Kadar Yok! Tam Tamına… mask
Survivor’dan Ayrılan Gizem’in Yarışmadan Kazandığı Dudak Uçuklattı! Banka Kasası, Kuyumcu Tezgahında Bu Kadar Yok! Tam Tamına…
Survivor Ayşe Çılgına Döndü; Evine Dönüyor! Yokluk Adasını Ayağa Kaldırdı; Kulakları Kestirdi! “Yılanın Başını Büyümeden…” Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe Çılgına Döndü; Evine Dönüyor! Yokluk Adasını Ayağa Kaldırdı; Kulakları Kestirdi! “Yılanın Başını Büyümeden…” Neler Oluyor?
Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Evleniyor Mu? Aileler Ayaklandı; Survivor Sonrasında… “Makbule’de Şahidiniz Olsun!” mask
Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Evleniyor Mu? Aileler Ayaklandı; Survivor Sonrasında… “Makbule’de Şahidiniz Olsun!”
Survivor'da Barış, Ayşe Ve Perviz Fanlarına Müjde! Eleme Potasından Kurtuldular! Survivor Gizem Bugün Adaya Veda Eden İsim Oldu! mask
Survivor'da Barış, Ayşe Ve Perviz Fanlarına Müjde! Eleme Potasından Kurtuldular! Survivor Gizem Bugün Adaya Veda Eden İsim Oldu!
Survivor Sema Aydemir'in Eski Eşi Bakın Kimmiş? Gören Yok Artık Diyor! Kimse İnanamıyor Sema Aydemir'in Eski Eşi Eşref Apak Kimdir? mask
Survivor Sema Aydemir'in Eski Eşi Bakın Kimmiş? Gören Yok Artık Diyor! Kimse İnanamıyor Sema Aydemir'in Eski Eşi Eşref Apak Kimdir?
Survivor Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! Tansiyon Yüksek Acun Ilıcalı Canlarına Okudu; Kitaplar Kapandı! Acun Medya Çalışanları Mosmor Olacak! mask
Survivor Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! Tansiyon Yüksek Acun Ilıcalı Canlarına Okudu; Kitaplar Kapandı! Acun Medya Çalışanları Mosmor Olacak!
Survivor All-Star 76. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yarışmaya Veda Eden İsim Gizem Oldu! Survivor 12 Nisan 2022 76. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 76. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yarışmaya Veda Eden İsim Gizem Oldu! Survivor 12 Nisan 2022 76. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Demet Özdemir Açıldı Saçıldı! Bu Kez de Minicik Kıyafetiyle… Oğuzhan Koç “Giyme” Dedikçe Üzerine Gidiyor! “Çeki Düzen Ver Kendine!” mask
Demet Özdemir Açıldı Saçıldı! Bu Kez de Minicik Kıyafetiyle… Oğuzhan Koç “Giyme” Dedikçe Üzerine Gidiyor! “Çeki Düzen Ver Kendine!”
Camdaki Kız Dizisinde Hayri’nin Ölümü Ortaya Çıktı! Feride Elleriyle Boğup Yıkacak; Nalan Şimdi Hapı Yuttu! Tam Aşık Olmaya Başlarken… mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri’nin Ölümü Ortaya Çıktı! Feride Elleriyle Boğup Yıkacak; Nalan Şimdi Hapı Yuttu! Tam Aşık Olmaya Başlarken…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer’in Boşandıktan Sonraki Hayatı Olay Yarattı! Perde Arkasını Görenlerin Dili Tutuluyor! Meğer Somer… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer’in Boşandıktan Sonraki Hayatı Olay Yarattı! Perde Arkasını Görenlerin Dili Tutuluyor! Meğer Somer…
Survivor Ekstra’da Murat Özarı Krizi! Mert Öcal Devreye Girdi; Sözleriyle Ortalığı İnletti! Ağız – Burun Kavga Yakındır! Neler Oluyor? mask
Survivor Ekstra’da Murat Özarı Krizi! Mert Öcal Devreye Girdi; Sözleriyle Ortalığı İnletti! Ağız – Burun Kavga Yakındır! Neler Oluyor?
Şeyma Subaşının Çırılçıplak Pozları Olay Yarattı! “Bari Ramazanda Yapma” Sosyal Medyayı İnim İnim İnletti! Hiçbir Şey Giymeyince… mask
Şeyma Subaşının Çırılçıplak Pozları Olay Yarattı! “Bari Ramazanda Yapma” Sosyal Medyayı İnim İnim İnletti! Hiçbir Şey Giymeyince…
Survivor Poyraz Cephesinden Şok Batuhan Açıklaması! Kanlı Bıçaklılardı; Bile İsteye Lades Yapıldı! Kan Beynine Sıçrayacak… mask
Survivor Poyraz Cephesinden Şok Batuhan Açıklaması! Kanlı Bıçaklılardı; Bile İsteye Lades Yapıldı! Kan Beynine Sıçrayacak…
Berfu Yenenler Dur Durak Bilmiyor! Öyle Bir İsimle Birbirine Girdi Ki, Sosyal Medya Yıkılıyor! Eser Yenenler Bile Darmaduman Olacak! mask
Berfu Yenenler Dur Durak Bilmiyor! Öyle Bir İsimle Birbirine Girdi Ki, Sosyal Medya Yıkılıyor! Eser Yenenler Bile Darmaduman Olacak!
Sadakatsiz Dizisinde Asya ve Volkan Evleniyor! Derin Ölmeden Cehennemi Yaşayacak; Ayvayı Yiyecek! Asya Öyle Bir Şey Yapacak Ki… mask
Sadakatsiz Dizisinde Asya ve Volkan Evleniyor! Derin Ölmeden Cehennemi Yaşayacak; Ayvayı Yiyecek! Asya Öyle Bir Şey Yapacak Ki…
Masterchef Mehmet Şef İçin Acun Medya Bitti! Ayrıldığını Açıkladı; Yeni Projesi Yeri Göğü İnletti! Meğer Tek Sorun Para Değilmiş… mask
Masterchef Mehmet Şef İçin Acun Medya Bitti! Ayrıldığını Açıkladı; Yeni Projesi Yeri Göğü İnletti! Meğer Tek Sorun Para Değilmiş…
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Dur Durak Bilmiyor! Minicik Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! “Sosyetik Oldun İyice” Alev Alev… mask
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Dur Durak Bilmiyor! Minicik Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! “Sosyetik Oldun İyice” Alev Alev…
HESABIM

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Camdaki Kız Dizisinde Hayri’nin Ölümü Ortaya Çıktı! Feride Elleriyle Boğup Yıkacak; Nalan Şimdi Hapı Yuttu! Tam Aşık Olmaya Başlarken… mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri’nin Ölümü Ortaya Çıktı! Feride Elleriyle Boğup Yıkacak; Nalan Şimdi Hapı Yuttu! Tam Aşık Olmaya Başlarken…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer’in Boşandıktan Sonraki Hayatı Olay Yarattı! Perde Arkasını Görenlerin Dili Tutuluyor! Meğer Somer… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer’in Boşandıktan Sonraki Hayatı Olay Yarattı! Perde Arkasını Görenlerin Dili Tutuluyor! Meğer Somer…
Survivor Ekstra’da Murat Özarı Krizi! Mert Öcal Devreye Girdi; Sözleriyle Ortalığı İnletti! Ağız – Burun Kavga Yakındır! Neler Oluyor? mask
Survivor Ekstra’da Murat Özarı Krizi! Mert Öcal Devreye Girdi; Sözleriyle Ortalığı İnletti! Ağız – Burun Kavga Yakındır! Neler Oluyor?
Masumlar Apartmanı Dizisinden Hikmet Baba Ayrılıyor! Seyirciler Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Ölümü Ortaya Çıktı! El Kol Titriyor… mask
Masumlar Apartmanı Dizisinden Hikmet Baba Ayrılıyor! Seyirciler Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Ölümü Ortaya Çıktı! El Kol Titriyor…
Şeyma Subaşının Çırılçıplak Pozları Olay Yarattı! “Bari Ramazanda Yapma” Sosyal Medyayı İnim İnim İnletti! Hiçbir Şey Giymeyince… mask
Şeyma Subaşının Çırılçıplak Pozları Olay Yarattı! “Bari Ramazanda Yapma” Sosyal Medyayı İnim İnim İnletti! Hiçbir Şey Giymeyince…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine’nin Bebeğinin Babası Ortaya Çıktı! Nihat Mı, Somer Mi? Akıllar Allak Bullak Olmuştu! Neler Oluyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine’nin Bebeğinin Babası Ortaya Çıktı! Nihat Mı, Somer Mi? Akıllar Allak Bullak Olmuştu! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

HESABIM ÇIKIŞ YAP
DMCA.com Protection Status