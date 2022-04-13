Masterchef Pelin Bildiğini Gibi Değil! Danilo Şefle Sevgili Oldukları Konuşulmuştu; Miniler İçerisinde Başları Döndürdü! “Vay Fıstık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyurmuş olan Pelin Zaman, eski halinden eser bırakmadığını gösterdi. Akıllardaki halinden uzaklaştığını gösteren Pelin Zaman, “Vay fıstık” yorumlarını aldı. Danilo Şefle sevgili oldukları konuşulmuştu ama bu iddialara “Evet aşk yaşıyorum ama Gökhan Akar’la” yorumunda bulunan Pelin Zaman, miniler içerisinde başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına şef olmadan katılan Pelin Zaman, birçok şefi evine göndermişti. Kabin memuru olmasına rağmen harikalar yaratan Pelin Zaman’ın güzelliği de Masterchef yarışmasına damgasını vurmuştu. Sosyal medyada büyük bir kitleye kitap eden Pelin Zaman, güzelliğini gösteren bir paylaşımda bulunarak şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.