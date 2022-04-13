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13 Nis 2022 - 18:58

Masterchef Pelin Bildiğini Gibi Değil! Danilo Şefle Sevgili Oldukları Konuşulmuştu; Miniler İçerisinde Başları Döndürdü! “Vay Fıstık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyurmuş olan Pelin Zaman, eski halinden eser bırakmadığını gösterdi. Akıllardaki halinden uzaklaştığını gösteren Pelin Zaman, “Vay fıstık” yorumlarını aldı. Danilo Şefle sevgili oldukları konuşulmuştu ama bu iddialara “Evet aşk yaşıyorum ama Gökhan Akar’la” yorumunda bulunan Pelin Zaman, miniler içerisinde başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…