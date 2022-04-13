- 13 Nis 2022 - 22:28

Masterchef Pelin Pozları Olay Oldu! Danilo Şefle Sevgili Oldukları Konuşulmuştu; Miniler İçerisinde Başları Döndürdü! Masterchef'e Yeniden...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyurmuş olan Pelin Zaman, eski halinden eser bırakmadığını gösterdi. Akıllardaki halinden uzaklaştığını gösteren Pelin Zaman, “Vay fıstık” yorumlarını aldı. Danilo Şefle sevgili oldukları konuşulmuştu ama bu iddialara “Evet aşk yaşıyorum ama Gökhan Akar’la” yorumunda bulunan Pelin Zaman, miniler içerisinde başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına şef olmadan katılan Pelin Zaman, birçok şefi evine göndermişti. Kabin memuru olmasına rağmen harikalar yaratan Pelin Zaman’ın güzelliği de Masterchef yarışmasına damgasını vurmuştu. Sosyal medyada büyük bir kitleye kitap eden Pelin Zaman, güzelliğini gösteren bir paylaşımda bulunarak şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Nis 2022 - 22:28 Ankara- Yaşam

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