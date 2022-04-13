Yargı Dizisinde Ilgaz'ın Finali Yazıldı, Defteri Dürüldü! En Güvendiği İsimler Bile Sırtına Darbeleri İndirdi! Tek Kalemde Sildi, Ceylin’in Hamlesi…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ilgaz resmen yolun sonuna geldi. Hayatında büyük bir lekeyi taşıyacak olan Ilgaz’a en güvendiği isimler bile sırtından darbeleri indirdi! Tek kalemde kardeşini silen Ilgaz, Ceylin’in hamlesiyle birlikte ölmeden mezara girdi! Kardeşinin yapmış olduğu hamleyle paramparça hale gelen Ilgaz, bu kez “Hiç” oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuları bünyesinde barındıran Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Reyting rekorları kıran Yargı dizisinde yaşanan cinayetlerin çözümlerinin çok kısa sürmesi seyircileri ekranlara kilitleyen bir unsur olurken; hikayedeki değişim şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.