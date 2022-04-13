- 13 Nis 2022 - 22:28

Yargı Dizisinde Ilgaz'ın Finali Yazıldı, Defteri Dürüldü! En Güvendiği İsimler Bile Sırtına Darbeleri İndirdi! Tek Kalemde Sildi, Ceylin’in Hamlesi…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ilgaz resmen yolun sonuna geldi. Hayatında büyük bir lekeyi taşıyacak olan Ilgaz’a en güvendiği isimler bile sırtından darbeleri indirdi! Tek kalemde kardeşini silen Ilgaz, Ceylin’in hamlesiyle birlikte ölmeden mezara girdi! Kardeşinin yapmış olduğu hamleyle paramparça hale gelen Ilgaz, bu kez “Hiç” oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuları bünyesinde barındıran Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Reyting rekorları kıran Yargı dizisinde yaşanan cinayetlerin çözümlerinin çok kısa sürmesi seyircileri ekranlara kilitleyen bir unsur olurken; hikayedeki değişim şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Nis 2022 - 22:28 Ankara- Yaşam

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