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13 Nis 2022 - 22:28

Yargı Dizisinde Ilgaz'ın Finali Yazıldı, Defteri Dürüldü! En Güvendiği İsimler Bile Sırtına Darbeleri İndirdi! Tek Kalemde Sildi, Ceylin’in Hamlesi…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ilgaz resmen yolun sonuna geldi. Hayatında büyük bir lekeyi taşıyacak olan Ilgaz’a en güvendiği isimler bile sırtından darbeleri indirdi! Tek kalemde kardeşini silen Ilgaz, Ceylin’in hamlesiyle birlikte ölmeden mezara girdi! Kardeşinin yapmış olduğu hamleyle paramparça hale gelen Ilgaz, bu kez “Hiç” oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…