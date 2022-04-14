Aşkta En Kötü Burçlar Hangisidir? Dikkat… Bu Burçlarla İlişki Yaşamak Tam Bir Felaket!

Söz konusu aşk olduğunda her burcun insanı mükemmel bir iş çıkaramıyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar ile bir ilişki yaşamak insanı neredeyse kanser edecek kadar doldurup, şişiriyor. Öte yandan bir ilişkiye başlamadan önce bu listeye göz atmakta bir fayda bulunuyor! Peki, aşkta en kötü burçlar hangisidir? İşte, ilişki yaşamanın tam bir felaket olduğu burçlar…

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