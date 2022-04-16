Eski Sevgilisini Hiç Unutamayan Burçlar Hangisidir? İşte Hatıralarla Yaşayan O Burçlar…
Eski sevgililer herkes için kabus olmuyor! Özellikle bu listede yer alan burçlar için hep özlenen ve beklenen kişiler olarak konumlanıyor. Kaldı ki bu burçlar ne kadar ilerlerse ilerlesin hep bir hatıralarda yaşıyor! Sizde eski sevgilisini unutamayıp hep hatıralarda yaşayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Eski sevgililer herkes için kabus olmuyor! Özellikle bu listede yer alan burçlar için hep özlenen ve beklenen kişiler olarak konumlanıyor. Kaldı ki bu burçlar ne kadar ilerlerse ilerlesin hep bir hatıralarda yaşıyor! xPeki, eski sevgilisini unutamayan burçlar hangisidir? İşte hatıralarla yaşayan o burçlar…
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16 Nis 2022 - 22:27 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.