Elbette ayrılıklar herkes için katlanılmaz olabiliyor. Ancak, bu listede yer alan burçlar ayrılıkları çok fazla abarttığı için ayrılma durumlarında akıl almaz bir şekilde çirkefleşebiliyor. Üstelik çirkeflikle de sınırlı kalmayan bu burçlar, tehlikeli bir eski seviliye de dönüşebiliyor! Peki, ayrılırken çirkefleşen burçlar hangisidir? İşte güzel günleri tarihe gömen o burçlar…

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