- 25 Nis 2022 - 21:36

Ankaralılara Ulaşımda 27 Nisan'da İndirim Müjdesi! Toplu Taşımada İndirim Ve Aktarım Ücretsiz Mi Oldu! Ankara Toplu Taşıma Ücretleri Değişti Mi?

Geçtiğimiz gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın duyurduğu ulaşımdaki indirimli saatler uygulaması, Ankaralılar tarafından oldukça beğenilmişti. Bu kez ulaşımdaki indirim hamlesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse’den geldi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın duyurduğu ulaşımdaki indirimli saatler uygulaması, Ankaralılar tarafından oldukça beğenilmişti. Bu kez ulaşımdaki indirim hamlesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse’den geldi. Peki, Ankara’da toplu taşımada aktarma ücretsiz mi oldu? Ankara toplu taşıma ücretleri değişti mi? Ankara EGO ücretleri ne kadar 2022? İşte, detaylar…

UKOME toplantısında indirimli saatlerin yanı sıra toplu taşımalarda uygulanan öğrenci abonman ücretinin 90 liradan 60 liraya indirilmesi ve aktarmanın ücretsiz hale gelmesi fikrinin de UKOME’ye iletileceği kesinleşti. Öte yandan UKOME fikri kabul ederse Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, tarifeler ile ilgili yeni ve indirimli bir düzenlemeye gidecek.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

25 Nis 2022 - 21:36 - Yaşam

# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara EGO Şikayet Nasıl Yapılır? Ankara Ego Otobüs Ve Halk Otobüs Şikayet Hattı Neresi? mask
Ankara EGO Şikayet Nasıl Yapılır? Ankara Ego Otobüs Ve Halk Otobüs Şikayet Hattı Neresi?
Ankara Kapı Numarataj Belgesi Nasıl Alınır? Nereden Alınır? Ankara Büyükşehir Belediyesi Kapı Numarası Nasıl Alınır? mask
Ankara Kapı Numarataj Belgesi Nasıl Alınır? Nereden Alınır? Ankara Büyükşehir Belediyesi Kapı Numarası Nasıl Alınır?
Ankara'da Pazarcılar Nereye Şikayet Edilir? Zabıtaya Şikayet Nasıl Yapılır? İşte Ankara Pazar ve Zabıta Şikayetleri mask
Ankara'da Pazarcılar Nereye Şikayet Edilir? Zabıtaya Şikayet Nasıl Yapılır? İşte Ankara Pazar ve Zabıta Şikayetleri
Ankara 153 Mavi Masa Şikayet Nasıl Yapılır? 153 Mavi Masa Ne İşe Yarar, Neye Bakar? 153 Mavi Masa Başvuru Nasıl Oluşturulur, Sorgulanır? mask
Ankara 153 Mavi Masa Şikayet Nasıl Yapılır? 153 Mavi Masa Ne İşe Yarar, Neye Bakar? 153 Mavi Masa Başvuru Nasıl Oluşturulur, Sorgulanır?
Aski Engelli Su İndirimi Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara'da Su İçin Engelli İndirimi İçin Nereye Başvurulur? İşte Aski 2022 Engelli İndirim Detayları... mask
Aski Engelli Su İndirimi Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara'da Su İçin Engelli İndirimi İçin Nereye Başvurulur? İşte Aski 2022 Engelli İndirim Detayları...
Ankara Belediyesi Et Yardımı Nasıl Alınır? Et Yardımı Kimlere Verilir? Et Yardımı Nereye Nasıl Başvurulur? mask
Ankara Belediyesi Et Yardımı Nasıl Alınır? Et Yardımı Kimlere Verilir? Et Yardımı Nereye Nasıl Başvurulur?
Ankara City Gross Nerede? City Gross Ankara Kaçta Açılıyor, Kapanıyor? City Gross alkol Fiyatları 2022 mask
Ankara City Gross Nerede? City Gross Ankara Kaçta Açılıyor, Kapanıyor? City Gross alkol Fiyatları 2022
Ankara Tarihi Hamamönü Evleri nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Hamamönü evlerinin özellikleri nelerdir? mask
Ankara Tarihi Hamamönü Evleri nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Hamamönü evlerinin özellikleri nelerdir?
Ankara'da Ekmeğe Zam Var Mı? Ankara'da Ekmek Fiyatı Kaç TL? İşte Ankara Fırıncılar Odası Ekmek Fiyatları 2021 mask
Ankara'da Ekmeğe Zam Var Mı? Ankara'da Ekmek Fiyatı Kaç TL? İşte Ankara Fırıncılar Odası Ekmek Fiyatları 2021
Ankara Sincan Pazar Yerleri 2022! Bugün Sincan'da nerede pazar var? İşte Sincan Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Sincan Pazar Yerleri 2022! Bugün Sincan'da nerede pazar var? İşte Sincan Pazar Yerleri ve Günleri
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
25 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
25 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Nisan 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Nisan 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
22 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
22 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Valiliği'nden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı! Ankara 18 Nisan 2022 Hava Durumu Saatlik? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu? mask
Ankara Valiliği'nden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı! Ankara 18 Nisan 2022 Hava Durumu Saatlik? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 18 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri! mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 18 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri!
18 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
18 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 17 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 17 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bim, A101 Ve ŞOK’ta Tüm Ürünlere İndirim! Milyonlarca Vatandaşa Çok Büyük Müjde Geldi, 50 TL iNdirim! Tam 14 Milyon Kişi Yararlanacak! Son 15 Gün… mask
Bim, A101 Ve ŞOK’ta Tüm Ürünlere İndirim! Milyonlarca Vatandaşa Çok Büyük Müjde Geldi, 50 TL iNdirim! Tam 14 Milyon Kişi Yararlanacak! Son 15 Gün…
Güncel Sigara Fiyatlarına Zam Geliyor...! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? 21 Nisan Güncel Sigara Fiyatları Ne Oldu? mask
Güncel Sigara Fiyatlarına Zam Geliyor...! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? 21 Nisan Güncel Sigara Fiyatları Ne Oldu?
Otobüs Güncel Bilet Fiyatları 4 Kat Zamlandı! Bayram Öncesi Otobüs Fiyatları Değişti Mi? Metro, Varan, Pamukkale, Kamil Koç, Ulusoy Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum Otobüs Fiyatları… mask
Otobüs Güncel Bilet Fiyatları 4 Kat Zamlandı! Bayram Öncesi Otobüs Fiyatları Değişti Mi? Metro, Varan, Pamukkale, Kamil Koç, Ulusoy Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum Otobüs Fiyatları…
Cristiano Ronaldo Eşine Her Ay Servet Ödüyor! Düzenli Para Miktarını Duyanlar Şok Oldu! Verdiği Parayla Fabrika Kurulur; 200 İşçi Karnını Doyurur! Dünya Bunu Konuşuyor! mask
Cristiano Ronaldo Eşine Her Ay Servet Ödüyor! Düzenli Para Miktarını Duyanlar Şok Oldu! Verdiği Parayla Fabrika Kurulur; 200 İşçi Karnını Doyurur! Dünya Bunu Konuşuyor!
Masterchef Dilara ve Sergen Özen Evleniyor! Evleneceği Konuşuluyordu; Sosyal Medya İnim İnim İnledi! Kutlamalar Yapılıyor… mask
Masterchef Dilara ve Sergen Özen Evleniyor! Evleneceği Konuşuluyordu; Sosyal Medya İnim İnim İnledi! Kutlamalar Yapılıyor…
Survivor Ekstra Murat Özarı’nın İş Sözleşmesi Bitti! Acun Ilıcalı “Maaşına Zam, İşine Son” Dedi, Yerine Gelecek İsim Açıklandı! “Yok Artık!” mask
Survivor Ekstra Murat Özarı’nın İş Sözleşmesi Bitti! Acun Ilıcalı “Maaşına Zam, İşine Son” Dedi, Yerine Gelecek İsim Açıklandı! “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status