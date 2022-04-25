Ankaralılara Ulaşımda 27 Nisan'da İndirim Müjdesi! Toplu Taşımada İndirim Ve Aktarım Ücretsiz Mi Oldu! Ankara Toplu Taşıma Ücretleri Değişti Mi?

Geçtiğimiz gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın duyurduğu ulaşımdaki indirimli saatler uygulaması, Ankaralılar tarafından oldukça beğenilmişti. Bu kez ulaşımdaki indirim hamlesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse’den geldi. Peki, Ankara’da toplu taşımada aktarma ücretsiz mi oldu? Ankara toplu taşıma ücretleri değişti mi? Ankara EGO ücretleri ne kadar 2022? İşte, detaylar…

UKOME toplantısında indirimli saatlerin yanı sıra toplu taşımalarda uygulanan öğrenci abonman ücretinin 90 liradan 60 liraya indirilmesi ve aktarmanın ücretsiz hale gelmesi fikrinin de UKOME’ye iletileceği kesinleşti. Öte yandan UKOME fikri kabul ederse Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, tarifeler ile ilgili yeni ve indirimli bir düzenlemeye gidecek.

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