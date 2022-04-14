Ankaralılara Ulaşımda Yeni İndirim Müjdesi! Toplu Taşımada İndirim Ve Aktarım Ücretsiz Mi Oldu! Ankara Toplu Taşıma Ücretleri Değişti Mi?
Geçtiğimiz gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın duyurduğu ulaşımdaki indirimli saatler uygulaması, Ankaralılar tarafından oldukça beğenilmişti. Bu kez ulaşımdaki indirim hamlesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse’den geldi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın duyurduğu ulaşımdaki indirimli saatler uygulaması, Ankaralılar tarafından oldukça beğenilmişti. Bu kez ulaşımdaki indirim hamlesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse’den geldi. Peki, Ankara’da toplu taşımada aktarma ücretsiz mi oldu? Ankara toplu taşıma ücretleri değişti mi? Ankara EGO ücretleri ne kadar 2022? İşte, detaylar…
UKOME toplantısında indirimli saatlerin yanı sıra toplu taşımalarda uygulanan öğrenci abonman ücretinin 90 liradan 60 liraya indirilmesi ve aktarmanın ücretsiz hale gelmesi fikrinin de UKOME’ye iletileceği kesinleşti. Öte yandan UKOME fikri kabul ederse Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, tarifeler ile ilgili yeni ve indirimli bir düzenlemeye gidecek.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
14 Nis 2022 - 22:54 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.