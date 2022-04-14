- 14 Nis 2022 - 22:54

Ankaralılara Ulaşımda Yeni İndirim Müjdesi! Toplu Taşımada İndirim Ve Aktarım Ücretsiz Mi Oldu! Ankara Toplu Taşıma Ücretleri Değişti Mi?

Geçtiğimiz gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın duyurduğu ulaşımdaki indirimli saatler uygulaması, Ankaralılar tarafından oldukça beğenilmişti. Bu kez ulaşımdaki indirim hamlesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse’den geldi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın duyurduğu ulaşımdaki indirimli saatler uygulaması, Ankaralılar tarafından oldukça beğenilmişti. Bu kez ulaşımdaki indirim hamlesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse’den geldi. Peki, Ankara’da toplu taşımada aktarma ücretsiz mi oldu? Ankara toplu taşıma ücretleri değişti mi? Ankara EGO ücretleri ne kadar 2022? İşte, detaylar…

UKOME toplantısında indirimli saatlerin yanı sıra toplu taşımalarda uygulanan öğrenci abonman ücretinin 90 liradan 60 liraya indirilmesi ve aktarmanın ücretsiz hale gelmesi fikrinin de UKOME’ye iletileceği kesinleşti. Öte yandan UKOME fikri kabul ederse Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, tarifeler ile ilgili yeni ve indirimli bir düzenlemeye gidecek.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

14 Nis 2022 - 22:54 - Yaşam

# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara EGO Şikayet Nasıl Yapılır? Ankara Ego Otobüs Ve Halk Otobüs Şikayet Hattı Neresi? mask
Ankara EGO Şikayet Nasıl Yapılır? Ankara Ego Otobüs Ve Halk Otobüs Şikayet Hattı Neresi?
Ankara Kapı Numarataj Belgesi Nasıl Alınır? Nereden Alınır? Ankara Büyükşehir Belediyesi Kapı Numarası Nasıl Alınır? mask
Ankara Kapı Numarataj Belgesi Nasıl Alınır? Nereden Alınır? Ankara Büyükşehir Belediyesi Kapı Numarası Nasıl Alınır?
Ankara'da Pazarcılar Nereye Şikayet Edilir? Zabıtaya Şikayet Nasıl Yapılır? İşte Ankara Pazar ve Zabıta Şikayetleri mask
Ankara'da Pazarcılar Nereye Şikayet Edilir? Zabıtaya Şikayet Nasıl Yapılır? İşte Ankara Pazar ve Zabıta Şikayetleri
Ankara 153 Mavi Masa Şikayet Nasıl Yapılır? 153 Mavi Masa Ne İşe Yarar, Neye Bakar? 153 Mavi Masa Başvuru Nasıl Oluşturulur, Sorgulanır? mask
Ankara 153 Mavi Masa Şikayet Nasıl Yapılır? 153 Mavi Masa Ne İşe Yarar, Neye Bakar? 153 Mavi Masa Başvuru Nasıl Oluşturulur, Sorgulanır?
Aski Engelli Su İndirimi Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara'da Su İçin Engelli İndirimi İçin Nereye Başvurulur? İşte Aski 2022 Engelli İndirim Detayları... mask
Aski Engelli Su İndirimi Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara'da Su İçin Engelli İndirimi İçin Nereye Başvurulur? İşte Aski 2022 Engelli İndirim Detayları...
Ankara Belediyesi Et Yardımı Nasıl Alınır? Et Yardımı Kimlere Verilir? Et Yardımı Nereye Nasıl Başvurulur? mask
Ankara Belediyesi Et Yardımı Nasıl Alınır? Et Yardımı Kimlere Verilir? Et Yardımı Nereye Nasıl Başvurulur?
Ankara City Gross Nerede? City Gross Ankara Kaçta Açılıyor, Kapanıyor? City Gross alkol Fiyatları 2022 mask
Ankara City Gross Nerede? City Gross Ankara Kaçta Açılıyor, Kapanıyor? City Gross alkol Fiyatları 2022
Ankara Tarihi Hamamönü Evleri nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Hamamönü evlerinin özellikleri nelerdir? mask
Ankara Tarihi Hamamönü Evleri nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Hamamönü evlerinin özellikleri nelerdir?
Ankara'da Ekmeğe Zam Var Mı? Ankara'da Ekmek Fiyatı Kaç TL? İşte Ankara Fırıncılar Odası Ekmek Fiyatları 2021 mask
Ankara'da Ekmeğe Zam Var Mı? Ankara'da Ekmek Fiyatı Kaç TL? İşte Ankara Fırıncılar Odası Ekmek Fiyatları 2021
Ankara Sincan Pazar Yerleri 2022! Bugün Sincan'da nerede pazar var? İşte Sincan Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Sincan Pazar Yerleri 2022! Bugün Sincan'da nerede pazar var? İşte Sincan Pazar Yerleri ve Günleri
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ASKİ Ankara Su Kesintileri:14 Nisan 2022 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri:14 Nisan 2022 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara İçin Meteoroloji'den Sağanak Yağmur Uyarısı! Kar Yeniden Geliyor! İşte 5 Günlük Hava Durumu mask
Ankara İçin Meteoroloji'den Sağanak Yağmur Uyarısı! Kar Yeniden Geliyor! İşte 5 Günlük Hava Durumu
Ankara İftar Vakti Bugün Saat Kaçta? Ankara’da 11 Nisan 2022 İftar Saati 19.30, Teravih 20.53 Ve Sahur 04.40 Olacak! İftara ve ezana ne kadar kaldı? mask
Ankara İftar Vakti Bugün Saat Kaçta? Ankara’da 11 Nisan 2022 İftar Saati 19.30, Teravih 20.53 Ve Sahur 04.40 Olacak! İftara ve ezana ne kadar kaldı?
Ankara Elektrik Kesintisi! 12 Nisan 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 12 Nisan 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 12 Nisan 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 12 Nisan 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara’da Hamsi ve İstavrit Fiyatları Düştü! Karadeniz’de Mayınlara Rağmen Balıkçılar Balık Fiyatlarını Dibe İndirdi! İşte 8 Nisan Ankara Hali Hamsi Balık Fiyatları... mask
Ankara’da Hamsi ve İstavrit Fiyatları Düştü! Karadeniz’de Mayınlara Rağmen Balıkçılar Balık Fiyatlarını Dibe İndirdi! İşte 8 Nisan Ankara Hali Hamsi Balık Fiyatları...
Ankara 10 Nisan 2022 Pazar Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları… mask
Ankara 10 Nisan 2022 Pazar Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları…
Ankara’da Hafta Sonu Bol Güneşli Geçecek! Sıcaklar 23 Dereceye Ulaşıyor! Meteoroloji Hafta İçi Uyardı Düşüyor! İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu mask
Ankara’da Hafta Sonu Bol Güneşli Geçecek! Sıcaklar 23 Dereceye Ulaşıyor! Meteoroloji Hafta İçi Uyardı Düşüyor! İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu
Ankara İftar Vakti Saat Kaçta? Ankara’da 10 Nisan 2022 Pazar İftar Saati 19.27, Teravih 20.49 Ve Sahur 04.44 Olacak! mask
Ankara İftar Vakti Saat Kaçta? Ankara’da 10 Nisan 2022 Pazar İftar Saati 19.27, Teravih 20.49 Ve Sahur 04.44 Olacak!
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Baba Dizisinde Yer Yerinden Sallandı! Kriz Kapılarına Dayandı; Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Seyirci Beyninden Vurulmuşa Dönecek! mask
Baba Dizisinde Yer Yerinden Sallandı! Kriz Kapılarına Dayandı; Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Seyirci Beyninden Vurulmuşa Dönecek!
Semih Saygıner Bakın Kaç Yaşında? Bilardonun Efsanesine Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Sevgilisi Şenay Gürler İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti... Sevgilisi Şenay Gürler Kimdir? mask
Semih Saygıner Bakın Kaç Yaşında? Bilardonun Efsanesine Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Sevgilisi Şenay Gürler İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti... Sevgilisi Şenay Gürler Kimdir?
En Duygusal Burçlar Hangisidir! İşte Dokunsanız Salya Sümük Ağlayacak O Burçlar… mask
En Duygusal Burçlar Hangisidir! İşte Dokunsanız Salya Sümük Ağlayacak O Burçlar…
Çılgın Dondurmacı Dükkanı Antalya'da Mı? Hangi Şehirde, Nerede? Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç Aslen Nereli, Kaç Yaşında? mask
Çılgın Dondurmacı Dükkanı Antalya'da Mı? Hangi Şehirde, Nerede? Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç Aslen Nereli, Kaç Yaşında?
Müge Anlı'nın Sır Gibi Sakladığı Esrarengiz Aşkı Ortaya Çıktı! Baş Başa Görüntüleri Ortaya Çıktı! Akılları Yerinden Etti! Meğer… mask
Müge Anlı'nın Sır Gibi Sakladığı Esrarengiz Aşkı Ortaya Çıktı! Baş Başa Görüntüleri Ortaya Çıktı! Akılları Yerinden Etti! Meğer…
Mahkum Dizisinin Savcı Fırat'ı Diziye Veda Ediyor! Cemre'de Arkasından Gidiyor! O Sahne Seyircinin Nabzını Durduracak, Her Şey Yerle Bir Olacak! “Güle Güle Savcı Fırat!” mask
Mahkum Dizisinin Savcı Fırat'ı Diziye Veda Ediyor! Cemre'de Arkasından Gidiyor! O Sahne Seyircinin Nabzını Durduracak, Her Şey Yerle Bir Olacak! “Güle Güle Savcı Fırat!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status