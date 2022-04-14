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14 Nis 2022 - 09:28

Survivor Yasin Ölüm Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Seda Yarışmadan Çekilse Yeridir! “Bu Kadarı da Pes!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Yasin Obuz, ölüm sessizliğini çok fena bir şekilde bozdu! Öyle bir paylaşım yaptı ki, yarışmadan Seda’nın çekileceğine dair yorumlar arka arkaya geldi! Yasin Obuz’un yapmış olduğu paylaşım ise milyonlar tarafından “Bu kadarı da pes” olarak yorumlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…