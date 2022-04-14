Survivor Yasin Ölüm Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Seda Yarışmadan Çekilse Yeridir! “Bu Kadarı da Pes!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Yasin Obuz, ölüm sessizliğini çok fena bir şekilde bozdu! Öyle bir paylaşım yaptı ki, yarışmadan Seda’nın çekileceğine dair yorumlar arka arkaya geldi! Yasin Obuz’un yapmış olduğu paylaşım ise milyonlar tarafından “Bu kadarı da pes” olarak yorumlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından geçtiğimiz haftalarda elenen Yasin Obuz, hayranlarına derin bir acı bırakmıştı. Arkasında Gökhan’ı bıraktığı için çok mutsuz olduğunu dile getiren Yasin Obuz, sosyal medyayı ayağa kaldıracak bir Survivor All Star paylaşımında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.