- 14 Nis 2022 - 09:56 G: 14 Nis 2022 - 10:10

59’luk Seda Sayan Genç Kızları Cebinden Çıkardı! Üzerine Yapışan Midi Boy Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! 25 Yaş Küçük Sevgilisi Delirecek!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’dan 59 yaşında olmasına rağmen resmen 28 yaşındaki genç kızları cebinden çıkardı. Fiziğiyle şov yapan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük isimle aşk yaşadığını hatta evlenme arifesinde olduğunu duyurmuştu. Seda Sayan’ın bu paylaşımından sonra Çağlar Ökten’in kıskançlıktan delireceğine dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce evlenme teklifi alan Seda Sayan, 7. Kez “Evet” demek için hazırlıklara başlamıştı. 7 Mayıs tarihinde Prag’ta dünya evine gireceğini duyuran Seda Sayan, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Sırılsıklam aşık olduğunu her fırsatta gösteren Seda Sayan’a oğlundan ise skandal bir darbe gelmişti. İddialara göre Seda Sayan’ın biricik oğlu Oğulcan Engin bu ilişkiye onay vermemiş ve düğününe katılmayacağını dile getirmişti. Tüm bu iddiaları silip atan Seda Sayan, gündemi yıkacak bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Nis 2022 - 09:56 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Yasin Ölüm Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Seda Yarışmadan Çekilse Yeridir! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Survivor Yasin Ölüm Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Seda Yarışmadan Çekilse Yeridir! “Bu Kadarı da Pes!”
Survivor'da İsim Son Anda Değişti! Ayşe Yüksel Geri Geliyor; Yağmur Banda Yokluk Adasına Yollandı! Acun Ilıcalı Öyle Bir Şey Karar Verdi Ki… mask
Survivor'da İsim Son Anda Değişti! Ayşe Yüksel Geri Geliyor; Yağmur Banda Yokluk Adasına Yollandı! Acun Ilıcalı Öyle Bir Şey Karar Verdi Ki…
Survivor All Star’da Büyük Şampiyon İfşa Oldu! Twitter Kararını Verdi; Birinci Ne Adem, Ne Atakan, Ne Ogeday, Ne Batuhan… O İsim Şampiyonluk Tacını Taktı! mask
Survivor All Star’da Büyük Şampiyon İfşa Oldu! Twitter Kararını Verdi; Birinci Ne Adem, Ne Atakan, Ne Ogeday, Ne Batuhan… O İsim Şampiyonluk Tacını Taktı!
Gönül Dağı Dizisine Meryem Yeniden Geri Geliyor! Sivrihisar'da Ortalık Yangın Yerine Dönecek; Rıfat İki Arada Bir Derede Kalacak! Düğün Dünü… mask
Gönül Dağı Dizisine Meryem Yeniden Geri Geliyor! Sivrihisar'da Ortalık Yangın Yerine Dönecek; Rıfat İki Arada Bir Derede Kalacak! Düğün Dünü…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer’in Boşandıktan Sonraki Hayatı Olay Yarattı! Perde Arkasını Görenlerin Dili Tutuluyor! Meğer Somer… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer’in Boşandıktan Sonraki Hayatı Olay Yarattı! Perde Arkasını Görenlerin Dili Tutuluyor! Meğer Somer…
Survivor Ekstra’da Murat Özarı Krizi! Mert Öcal Devreye Girdi; Sözleriyle Ortalığı İnletti! Ağız – Burun Kavga Yakındır! Neler Oluyor? mask
Survivor Ekstra’da Murat Özarı Krizi! Mert Öcal Devreye Girdi; Sözleriyle Ortalığı İnletti! Ağız – Burun Kavga Yakındır! Neler Oluyor?
Mehmet Ali Erbil Yeni Projesinin Yayın Tarihi Açıkladı! Tekrar Ekranlara Geri Dönüyor... Sosyal Medyada Gündem Oldu! Tepkileri Arka Arkaya Geldi! Neler Oluyor? mask
Mehmet Ali Erbil Yeni Projesinin Yayın Tarihi Açıkladı! Tekrar Ekranlara Geri Dönüyor... Sosyal Medyada Gündem Oldu! Tepkileri Arka Arkaya Geldi! Neler Oluyor?
Erdal Beşikçioğlu Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Uğur Yücel İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Ömer Arif Kimdir? mask
Erdal Beşikçioğlu Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Uğur Yücel İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Ömer Arif Kimdir?
Eslem Akar Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Erdal Beşikçioğlu İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Deniz Kimdir? mask
Eslem Akar Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Erdal Beşikçioğlu İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Deniz Kimdir?
Diriliş Ertuğrul’un Yıldızı Yeni Projeyle Geri Dönüyor! Kanalla Anlaşmalar Yapıldı; Ortalık Karıştı! Gümbür Gümbür Geliyor… mask
Diriliş Ertuğrul’un Yıldızı Yeni Projeyle Geri Dönüyor! Kanalla Anlaşmalar Yapıldı; Ortalık Karıştı! Gümbür Gümbür Geliyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Yasin Ölüm Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Seda Yarışmadan Çekilse Yeridir! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Survivor Yasin Ölüm Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Seda Yarışmadan Çekilse Yeridir! “Bu Kadarı da Pes!”
Aşkı Hep En Uçlarda Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Ulaşılmaz Ve Anlaşılmaz O Burçlar… mask
Aşkı Hep En Uçlarda Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Ulaşılmaz Ve Anlaşılmaz O Burçlar…
Ankaralılara Ulaşımda İndirim Müjdesi! Toplu Taşımada İndirim Ve Aktarım Ücretsiz Mi Oldu! Ankara Toplu Taşıma Ücretleri Değişti Mi? mask
Ankaralılara Ulaşımda İndirim Müjdesi! Toplu Taşımada İndirim Ve Aktarım Ücretsiz Mi Oldu! Ankara Toplu Taşıma Ücretleri Değişti Mi?
Ayrılırken Çirkefleşen Burçlar Hangisidir? İşte Güzel Günleri Tarihe Gömen O Burçlar… mask
Ayrılırken Çirkefleşen Burçlar Hangisidir? İşte Güzel Günleri Tarihe Gömen O Burçlar…
Eski Sevgilisini Unutamayan Burçlar Hangisidir? İşte Hatıralarla Yaşayan O Burçlar… mask
Eski Sevgilisini Unutamayan Burçlar Hangisidir? İşte Hatıralarla Yaşayan O Burçlar…
En Duygusal Burçlar Hangisidir! İşte Dokunsanız Salya Sümük Ağlayacak O Burçlar… mask
En Duygusal Burçlar Hangisidir! İşte Dokunsanız Salya Sümük Ağlayacak O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status