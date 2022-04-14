59’luk Seda Sayan Genç Kızları Cebinden Çıkardı! Üzerine Yapışan Midi Boy Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! 25 Yaş Küçük Sevgilisi Delirecek!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’dan 59 yaşında olmasına rağmen resmen 28 yaşındaki genç kızları cebinden çıkardı. Fiziğiyle şov yapan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük isimle aşk yaşadığını hatta evlenme arifesinde olduğunu duyurmuştu. Seda Sayan’ın bu paylaşımından sonra Çağlar Ökten’in kıskançlıktan delireceğine dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce evlenme teklifi alan Seda Sayan, 7. Kez “Evet” demek için hazırlıklara başlamıştı. 7 Mayıs tarihinde Prag’ta dünya evine gireceğini duyuran Seda Sayan, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Sırılsıklam aşık olduğunu her fırsatta gösteren Seda Sayan’a oğlundan ise skandal bir darbe gelmişti. İddialara göre Seda Sayan’ın biricik oğlu Oğulcan Engin bu ilişkiye onay vermemiş ve düğününe katılmayacağını dile getirmişti. Tüm bu iddiaları silip atan Seda Sayan, gündemi yıkacak bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.