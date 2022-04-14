59’luk Seda Sayan Genç Kızları Cebinden Çıkardı! Üzerine Yapışan Midi Boy Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! 25 Yaş Küçük Sevgilisi Delirecek!

Kısa bir süre önce evlenme teklifi alan Seda Sayan, 7. Kez “Evet” demek için hazırlıklara başlamıştı. 7 Mayıs tarihinde Prag’ta dünya evine gireceğini duyuran Seda Sayan, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Sırılsıklam aşık olduğunu her fırsatta gösteren Seda Sayan’a oğlundan ise skandal bir darbe gelmişti. İddialara göre Seda Sayan’ın biricik oğlu Oğulcan Engin bu ilişkiye onay vermemiş ve düğününe katılmayacağını dile getirmişti. Tüm bu iddiaları silip atan Seda Sayan, gündemi yıkacak bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!