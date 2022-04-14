Survivor Mert’in Aldattığı Makbule Fizik Şov Yaptı! Öyle Bir Açılı Saçıldı Ki… Üzerine Yapışan, Dapdar Kıyafetiyle… “Sude Ağlamalısın!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışması her açıdan kıyametle geçiyor. Barış Murat Yağcı’dan ayrılan Nisa Bölükbaşı’nın yarışmaya Ogeday Girişken’le aşk yaşadığını göstererek katılmıştı. Nisa’nın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu ve Mert Öcal’ında bir ilişki yaşadığı ama Sude Burcu’nun daha sonra olaya dahil olduğu görülmüştü. Ortalığı karıştıran bu olaylar unutulmaya yüz tutmuşken; Makbule Şakalakoğlu öyle bir paylaşım yaptı ki, nefesler kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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