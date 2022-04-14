Survivor Mert’in Aldattığı Makbule Fizik Şov Yaptı! Öyle Bir Açılı Saçıldı Ki… Üzerine Yapışan, Dapdar Kıyafetiyle… “Sude Ağlamalısın!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz haftalarda elenen Mert Öcal’ın aldattığı Makbule Şakalakoğlu, adeta fizik şov yaptı! Kalçasına kadar açılan bir mini elbise giyerek gündemi sallayan Makbule Şakalakoğlu, üzerine yapışan, dapdar kıyafetiyle yorumları arka arkaya aldı! İşte milyonlara “Sude ağlamalısın” yorumlarını yaptıran o durum…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışması her açıdan kıyametle geçiyor. Barış Murat Yağcı’dan ayrılan Nisa Bölükbaşı’nın yarışmaya Ogeday Girişken’le aşk yaşadığını göstererek katılmıştı. Nisa’nın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu ve Mert Öcal’ında bir ilişki yaşadığı ama Sude Burcu’nun daha sonra olaya dahil olduğu görülmüştü. Ortalığı karıştıran bu olaylar unutulmaya yüz tutmuşken; Makbule Şakalakoğlu öyle bir paylaşım yaptı ki, nefesler kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.