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14 Nis 2022 - 10:57

Sadakatsiz Dizisinde Düğün Var! Derin Boşanma Kararını Aldı; Volkan’a Büyük Tokat Çarpıldı! Ağızlar Yarım Metre Açık… Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de ortalık çok fena karıştı! Yeniden bir düğünün olduğu ortaya çıkarken; boşanma kararlarının alındığı görüldü. Volkan’a hayatının tokadı atılırken; ağızlar yarım metre açık kaldı! Gündemi sallayan bu durum sonrasında dengelerde değişti. İşte merak edilen tüm detaylar…