- 14 Nis 2022 - 10:57 G: 14 Nis 2022 - 11:05

Sadakatsiz Dizisinde Düğün Var! Derin Boşanma Kararını Aldı; Volkan’a Büyük Tokat Çarpıldı! Ağızlar Yarım Metre Açık… Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de ortalık çok fena karıştı! Yeniden bir düğünün olduğu ortaya çıkarken; boşanma kararlarının alındığı görüldü. Volkan’a hayatının tokadı atılırken; ağızlar yarım metre açık kaldı! Gündemi sallayan bu durum sonrasında dengelerde değişti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her Çarşamba’ya adını kazıyan Sadakatsiz dizisinde yaşananlar akılları başlardan almıştı. Asya ve Derin arasındaki büyük savaş bir anda Volkan’a sıçramıştı. Boşanma ve düğün arasındaki yaşanan o ince çizgi dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Nis 2022 - 10:57 Ankara- Yaşam

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