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22 Nis 2022 - 19:12

Sadakatsiz Dizisinde Düğün Var! Derin Çılgına Döndü... Volkan’a Tokat Gibi Cevap Verecek! Duyanların Ağızları Yarım Metre Açık… Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de ortalık çok fena karıştı! Yeniden bir düğünün olduğu ortaya çıkarken; boşanma kararlarının alındığı görüldü. Volkan’a hayatının tokadı atılırken; ağızlar yarım metre açık kaldı! Gündemi sallayan bu durum sonrasında dengelerde değişti. İşte merak edilen tüm detaylar…