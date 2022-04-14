Survivor Ayşe Gönüllüler Takımının Tüm Foyasını Ortaya Çıkardı! “Herkes Ayağını Denk Alacak!” Lafı Gediğine Koydu, 12’den Vurdu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ayşe Yüksel çileden çıktı! Gönüllüler takımının tüm foyasını ortaya çıkaran Ayşe Yüksel, “Herkes ayağını denk alsın” yorumunda bulundu! Lafı gediğine koyan Ayşe Yüksel, tam 12’den vurdu! Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında Ayşe Yüksel’in zıvanadan çıktığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde olduğu gibi son bölümde de enerji ve tansiyon üst seviyedeydi. Potadan sağ salim çıkan Ayşe Yüksel, öyle bir açıklamada bulundu ki, yeri göğü inletti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.